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В Санкт-Петербурге завели дело после смерти ребенка, попавшего под поезд
В Санкт-Петербурге завели дело после смерти ребенка, попавшего под поезд - РИА Новости, 11.02.2022
В Санкт-Петербурге завели дело после смерти ребенка, попавшего под поезд
Уголовное дело завели после смерти ребенка, попавшего под поезд в Санкт-Петербурге, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T23:07
2022-02-11T23:07
происшествия
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после смерти ребенка, попавшего под поезд в Санкт-Петербурге, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.Как установило следствие, сегодня в 17.52 перебегая железнодорожные пути на 16 километре перегона станций "Лахта – Новая деревня", мальчик 2015 года рождения получил травмы от следовавшей электрички сообщения "Сестрорецк – Санкт-Петербург". Ребенка госпитализировали, но от полученных ран он скончался в больнице."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщила Марковская.Добавляется, что на месте происшествия произведен осмотр подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и условия произошедшего.
https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
23:07 11.02.2022
 
В Санкт-Петербурге завели дело после смерти ребенка, попавшего под поезд

СК завел дело после смерти ребенка, попавшего под поезд Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после смерти ребенка, попавшего под поезд в Санкт-Петербурге, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Как установило следствие, сегодня в 17.52 перебегая железнодорожные пути на 16 километре перегона станций "Лахта – Новая деревня", мальчик 2015 года рождения получил травмы от следовавшей электрички сообщения "Сестрорецк – Санкт-Петербург". Ребенка госпитализировали, но от полученных ран он скончался в больнице.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщила Марковская.
Добавляется, что на месте происшествия произведен осмотр подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и условия произошедшего.
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