https://ria.ru/20220211/delo-1772390716.html
В Санкт-Петербурге завели дело после смерти ребенка, попавшего под поезд
В Санкт-Петербурге завели дело после смерти ребенка, попавшего под поезд - РИА Новости, 11.02.2022
В Санкт-Петербурге завели дело после смерти ребенка, попавшего под поезд
Уголовное дело завели после смерти ребенка, попавшего под поезд в Санкт-Петербурге, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T23:07
2022-02-11T23:07
2022-02-11T23:07
происшествия
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после смерти ребенка, попавшего под поезд в Санкт-Петербурге, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.Как установило следствие, сегодня в 17.52 перебегая железнодорожные пути на 16 километре перегона станций "Лахта – Новая деревня", мальчик 2015 года рождения получил травмы от следовавшей электрички сообщения "Сестрорецк – Санкт-Петербург". Ребенка госпитализировали, но от полученных ран он скончался в больнице."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщила Марковская.Добавляется, что на месте происшествия произведен осмотр подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и условия произошедшего.
https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html
https://ria.ru/20210622/proisshestviya-1738107389.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
В Санкт-Петербурге завели дело после смерти ребенка, попавшего под поезд
СК завел дело после смерти ребенка, попавшего под поезд Санкт-Петербурге
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после смерти ребенка, попавшего под поезд в Санкт-Петербурге, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Как установило следствие, сегодня в 17.52 перебегая железнодорожные пути на 16 километре перегона станций "Лахта – Новая деревня", мальчик 2015 года рождения получил травмы от следовавшей электрички сообщения "Сестрорецк – Санкт-Петербург". Ребенка госпитализировали, но от полученных ран он скончался в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщила Марковская.
Добавляется, что на месте происшествия произведен осмотр подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и условия произошедшего.