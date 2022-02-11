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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220211/crowe-1772089477.html
Рассел Кроу снимется в фильме Marvel о враге Человека-паука
Рассел Кроу снимется в фильме Marvel о враге Человека-паука - РИА Новости, 11.02.2022
Рассел Кроу снимется в фильме Marvel о враге Человека-паука
Актер Рассел Кроу присоединится к предстоящему блокбастеру по комиксам Marvel "Крейвен-охотник" ("Kraven the Hunter"), сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T00:35
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культура
новости культуры
рассел кроу
marvel comics
стэн ли
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актер Рассел Кроу присоединится к предстоящему блокбастеру по комиксам Marvel "Крейвен-охотник" ("Kraven the Hunter"), сообщает The Hollywood Reporter. По информации издания, лауреат премии "Оскар" сыграет вместе с Аароном Тейлором-Джонсоном. В прошлом году он подписал контракт об участии в нескольких картинах, в которых появится в роли одного из главных врагов Человека-паука. В каком образе зрители увидят Кроу, пока не раскрывают, как и детали сюжета. Но, по данным THR, многие из ключевых персонажей будут членами семьи Крейвена. Премьера первого боевика намечена на январь 2023 года.Крейвена-охотника (первое имя Сергей Кравинов) создали Стэн Ли и Стив Дитко. Впервые этот суперзлодей появился на страницах комикса в 1964 году. Его изобразили в пятнистой шкуре, а еще сделал чрезмерно самоуверенным и очень сильным. Главная цель, которую преследует этот антагонист, — убить Человека-паука (Питер Паркер).
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новости культуры, рассел кроу, marvel comics, стэн ли
00:35 11.02.2022
 
Рассел Кроу снимется в фильме Marvel о враге Человека-паука

Рассел Кроу снимется в фильме Marvel о враге Человека-паука

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма "Славные парни" (The Nice Guys) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля.
Актер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма Славные парни (The Nice Guys) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актер Рассел Кроу присоединится к предстоящему блокбастеру по комиксам Marvel "Крейвен-охотник" ("Kraven the Hunter"), сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, лауреат премии "Оскар" сыграет вместе с Аароном Тейлором-Джонсоном. В прошлом году он подписал контракт об участии в нескольких картинах, в которых появится в роли одного из главных врагов Человека-паука.
В каком образе зрители увидят Кроу, пока не раскрывают, как и детали сюжета. Но, по данным THR, многие из ключевых персонажей будут членами семьи Крейвена.
Премьера первого боевика намечена на январь 2023 года.
Крейвена-охотника (первое имя Сергей Кравинов) создали Стэн Ли и Стив Дитко. Впервые этот суперзлодей появился на страницах комикса в 1964 году. Его изобразили в пятнистой шкуре, а еще сделал чрезмерно самоуверенным и очень сильным. Главная цель, которую преследует этот антагонист, — убить Человека-паука (Питер Паркер).
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КультураНовости культурыРассел КроуMarvel ComicsСтэн Ли
 
 
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