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Культура
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У Человека-паука еще один враг: выбран актер на роль Крейвена-охотника
У Человека-паука еще один враг: выбран актер на роль Крейвена-охотника - РИА Новости, 28.05.2021
У Человека-паука еще один враг: выбран актер на роль Крейвена-охотника
Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон получил главную роль в предстоящем блокбастере Marvel и Sony Pictures об одном из врагов Человека-паука — суперзлодее... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T04:49
2021-05-28T04:49
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон получил главную роль в предстоящем блокбастере Marvel и Sony Pictures об одном из врагов Человека-паука — суперзлодее Крейвене-охотнике, сообщает Deadline. Источник рассказал изданию, что создатели фильма обратили внимание на Тейлора-Джонсона ("Анна Каренина", 2012; "Мстители: Эра Альтрона", 2015), когда увидели его на съемках боевика "Скоростной поезд". Экш-сцены, в которых был задействован актер, так их впечатлили, что ему сразу предложили роль Крейвена. Ранее СМИ писали, что режиссером картины выбрали Джея Си Чендора ("Не угаснет надежда", "Предел риска"). Продюсируют проект Ави Арад и Мэтт Толмач, а сценарий написали Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк. Каким команда Чендора изобразит Тейлора-Джонсона на большом экране пока неизвестно. Премьера фильма запланирована только на 2023 год.Но в оригинальных комиксах, в которых Крейвен-охотник (первое имя Сергей Кравинов) фигурирует с 1964 года, суперзлодей одет в пятнистую шкуру, чрезмерно самоуверен, силен и хочет убить Человека-паука.
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sony pictures, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics

У Человека-паука еще один враг: выбран актер на роль Крейвена-охотника

04:49 28.05.2021
 
© Фото : Marvel / AFP / Getty Images / Alberto E. Rodriguez Крейвен-охотник / Аарон Тейлор-Джонсон
 Крейвен-охотник / Аарон Тейлор-Джонсон - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : Marvel / AFP / Getty Images / Alberto E. Rodriguez
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон получил главную роль в предстоящем блокбастере Marvel и Sony Pictures об одном из врагов Человека-паука — суперзлодее Крейвене-охотнике, сообщает Deadline.
Источник рассказал изданию, что создатели фильма обратили внимание на Тейлора-Джонсона ("Анна Каренина", 2012; "Мстители: Эра Альтрона", 2015), когда увидели его на съемках боевика "Скоростной поезд". Экш-сцены, в которых был задействован актер, так их впечатлили, что ему сразу предложили роль Крейвена.
Ранее СМИ писали, что режиссером картины выбрали Джея Си Чендора ("Не угаснет надежда", "Предел риска"). Продюсируют проект Ави Арад и Мэтт Толмач, а сценарий написали Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк.
Каким команда Чендора изобразит Тейлора-Джонсона на большом экране пока неизвестно. Премьера фильма запланирована только на 2023 год.
Но в оригинальных комиксах, в которых Крейвен-охотник (первое имя Сергей Кравинов) фигурирует с 1964 года, суперзлодей одет в пятнистую шкуру, чрезмерно самоуверен, силен и хочет убить Человека-паука.
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