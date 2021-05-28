https://ria.ru/20210528/taylorjohnson-1734469858.html

У Человека-паука еще один враг: выбран актер на роль Крейвена-охотника

У Человека-паука еще один враг: выбран актер на роль Крейвена-охотника - РИА Новости, 28.05.2021

У Человека-паука еще один враг: выбран актер на роль Крейвена-охотника

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон получил главную роль в предстоящем блокбастере Marvel и Sony Pictures об одном из врагов Человека-паука — суперзлодее... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T04:49

2021-05-28T04:49

2021-05-28T04:49

sony pictures

культура

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734477180_0:23:529:321_1920x0_80_0_0_382471e29065c29d0d17a96b29a7f700.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон получил главную роль в предстоящем блокбастере Marvel и Sony Pictures об одном из врагов Человека-паука — суперзлодее Крейвене-охотнике, сообщает Deadline. Источник рассказал изданию, что создатели фильма обратили внимание на Тейлора-Джонсона ("Анна Каренина", 2012; "Мстители: Эра Альтрона", 2015), когда увидели его на съемках боевика "Скоростной поезд". Экш-сцены, в которых был задействован актер, так их впечатлили, что ему сразу предложили роль Крейвена. Ранее СМИ писали, что режиссером картины выбрали Джея Си Чендора ("Не угаснет надежда", "Предел риска"). Продюсируют проект Ави Арад и Мэтт Толмач, а сценарий написали Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк. Каким команда Чендора изобразит Тейлора-Джонсона на большом экране пока неизвестно. Премьера фильма запланирована только на 2023 год.Но в оригинальных комиксах, в которых Крейвен-охотник (первое имя Сергей Кравинов) фигурирует с 1964 года, суперзлодей одет в пятнистую шкуру, чрезмерно самоуверен, силен и хочет убить Человека-паука.

https://ria.ru/20210525/olsen-1733686021.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sony pictures, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics