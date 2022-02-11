https://ria.ru/20220211/covid-19-1772299267.html

Врач объяснила, почему живущие вместе могут не заражаться друг от друга

Врач объяснила, почему живущие вместе могут не заражаться друг от друга - РИА Новости, 11.02.2022

Врач объяснила, почему живущие вместе могут не заражаться друг от друга

Есть ряд факторов, по которым живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга коронавирусом, но точный ответ пока не известен, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:09

2022-02-11T15:09

2022-02-11T15:09

коронавирус covid-19

израиль

омикрон-штамм коронавируса

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Есть ряд факторов, по которым живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга коронавирусом, но точный ответ пока не известен, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман."Может быть несколько факторов. Первый - люди, которые не заражаются, переболели бессимптомно и у них есть высокий титр антител. В последнее время со штаммом "омикрон", мы видим это направо и налево: поступает, например, человек с переломом ноги после поездки на велосипеде, ему автоматически, как и всем в приемном отделении, делают тест на коронавирус, и у него выявляют "омикрон", а он вообще ничего не чувствовал", - сказала Гольцман.Кроме того, по ее словам, есть определённый процент людей, "у которых есть невосприимчивость к определенным респираторным вирусам, это связано с генетической предрасположенностью".Третий фактор - это степень заразности заболевшего."Он может болеть, но сам по себе не являться носителем огромного количества вирусов", - сказала врач."Точного ответа пока нет, пытались это связать с группами крови, с генетическими аномалиями, но пока точно мы не знаем", - отметила она.Гольцман также добавила, что ситуация, при которой живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга, не нова и естественна для всех инфекционных заболеваний. Так, во время эпидемии чумы в Европе в одной семье восемь человек умирали, а один оставался живым, напомнила она.

https://ria.ru/20220211/postkovid-1772187929.html

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коронавирус covid-19, израиль, омикрон-штамм коронавируса