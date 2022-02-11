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Уровень отношений между Россией и Британией близок к нулю, заявил Шойгу
Уровень отношений между Россией и Британией близок к нулю, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.02.2022
Уровень отношений между Россией и Британией близок к нулю, заявил Шойгу
Уровень российско-британских отношений близок к нулю, нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:42
2022-02-11T16:42
россия
великобритания
нато
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Уровень российско-британских отношений близок к нулю, нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом."Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией с учетом исторического опыта нашего сотрудничества и боевого сотрудничества", - сказал Шойгу.По его словам, "сегодня мы наблюдаем всё больше и больше концентрации внимания, запредельной концентрации внимания на вопросах, которые, на наш взгляд, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций"."Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. "И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов", - констатировал Шойгу.Он отметил, что перед встречей внимательно прочитал выступления министра обороны Британии, выступления его коллег."К сожалению, мы по-прежнему видим в каждом выступлении, через строчку, угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220211/trass-1772312097.html
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россия, великобритания, нато, сергей шойгу, в мире
16:42 11.02.2022
 
Уровень отношений между Россией и Британией близок к нулю, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: уровень отношений между Россией и Британией близок к нулю

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Уровень российско-британских отношений близок к нулю, нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
"Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией с учетом исторического опыта нашего сотрудничества и боевого сотрудничества", - сказал Шойгу.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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По его словам, "сегодня мы наблюдаем всё больше и больше концентрации внимания, запредельной концентрации внимания на вопросах, которые, на наш взгляд, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций".
"Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. "И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов", - констатировал Шойгу.
Он отметил, что перед встречей внимательно прочитал выступления министра обороны Британии, выступления его коллег.
"К сожалению, мы по-прежнему видим в каждом выступлении, через строчку, угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью", - сказал Шойгу.
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