Друзья и коллеги вспоминают Евгению Брик

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На 41 году жизни не стало актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook. По ее словам, Брик болела и не хотела, чтобы кто-то об этом узнал. Поэтому новость об ее уходе для многих друзей и коллег стала шоком. Дима Билан: "Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая"Одним из первых на печальную новость отреагировал Дима Билан. На своей странице в инстаграме он разместил большой пост и клип на песню "Не молчи" (2015), в котором одну из главных ролей исполнила Евгения Брик. Он также добавил, что искренне соболезнует близким и родным. "Спасибо тебе, Евгения, за добро! Царствия небесного! Лучшего мира на небе", — подытожил музыкант.Максим Матвеев: "Женька, Женя, Женечка..."Актер Максим Матвеев, с которым Евгения Брик снялась в киномюзикле своего супруга Валерия Тодоровского "Стиляги" (2008), назвал ее уход "огромной потерей".Максим Виторган: "Невозможно ничего сказать"По словам актера, известие о смерти Брик, будто "оглушило" его. В комментариях с трудом подобрали слова и подписчики актера, в том числе актриса Алика Смехова. "Шок..", — написала она. Мария Миронова: "Мозг отказывается в это верить"Как отметила актриса, Евгения Брик для нее была "младшей сестрой"."Невозможно в это поверить. Светлая память", — прокомментировал публикацию хореограф Евгений Папунаишвили.Евгения Брик: "Петербургские сумерки снежные"Последний пост на странице актрисы был сделан 17 декабря прошлого года. Тогда она разместила несколько снимков из заснеженного Санкт-Петербурга и процитировала стихотворение Александра Блока и добавила, что мечтает оказаться в своем любимом городе на Неве. Сейчас под этой публикацией пользователи оставляют слова соболезнования. "Светлая память", — написала актриса Екатерина Шпица; "Женечка, такая энергичная, веселая и жизнерадостная. Сложно в это поверить. Мои соболезнования родным", — написала Янина Студилина; "Женька, доброго пути! Лети, прекрасная душа", — добавила Дарья Чаруша.Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году закончила ГИТИС. Дебютировала в кино в телефильме "Подмосковная элегия" (2002) Валерия Ахадова, после чего появилась в сериалах "Марш Турецкого" и "Каменская".Однако всероссийскую известность актрисе принесли работы в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки 2014", "Одесса", "Оттепель" и многим другим. Одной из последних работ Евгении Брик стал сериал "Бомба" (2020), в котором она сыграла биофизика-радиобиолога Анну Галееву.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На 41 году жизни не стало актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook. По ее словам, Брик болела и не хотела, чтобы кто-то об этом узнал. Поэтому новость об ее уходе для многих друзей и коллег стала шоком.
Дима Билан: "Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая"
Одним из первых на печальную новость отреагировал Дима Билан. На своей странице в инстаграме он разместил большой пост и клип на песню "Не молчи" (2015), в котором одну из главных ролей исполнила Евгения Брик.
"Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства. Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения. Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма "Не молчи", — написал Билан.
Он также добавил, что искренне соболезнует близким и родным. "Спасибо тебе, Евгения, за добро! Царствия небесного! Лучшего мира на небе", — подытожил музыкант.
Максим Матвеев: "Женька, Женя, Женечка..."
Актер Максим Матвеев, с которым Евгения Брик снялась в киномюзикле своего супруга Валерия Тодоровского "Стиляги" (2008), назвал ее уход "огромной потерей".
"Светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище. Сложно поверить. Огромная потеря для всех нас! На таких, как ты держится этот мир. Спасибо тебе за все. Мы будем скучать", — написал Матвеев в инстаграме.
Максим Виторган: "Невозможно ничего сказать"
По словам актера, известие о смерти Брик, будто "оглушило" его.
"Женечка! Мозг рушится, отказывается верить в это. Любимая светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили. Красавица наидобрейшая. 40 лет...Сил огромных родным и близким! Только сил, чтобы пережить такое горе", — выразила соболезнования Миронова.
"Невозможно в это поверить. Светлая память", — прокомментировал публикацию хореограф Евгений Папунаишвили.
Евгения Брик: "Петербургские сумерки снежные"
Последний пост на странице актрисы был сделан 17 декабря прошлого года. Тогда она разместила несколько снимков из заснеженного Санкт-Петербурга и процитировала стихотворение Александра Блока и добавила, что мечтает оказаться в своем любимом городе на Неве.
"Как обожаю я этот чудесный город. Мечтала бы сейчас оказаться там. Прямо телепортироваться. Так сказать, в эти -12 градусов. На это же самое место и желательно с таким же стаканчиком вкуснейшего кофе", — написала актриса.
Сейчас под этой публикацией пользователи оставляют слова соболезнования. "Светлая память", — написала актриса Екатерина Шпица; "Женечка, такая энергичная, веселая и жизнерадостная. Сложно в это поверить. Мои соболезнования родным", — написала Янина Студилина; "Женька, доброго пути! Лети, прекрасная душа", — добавила Дарья Чаруша.
Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году закончила ГИТИС. Дебютировала в кино в телефильме "Подмосковная элегия" (2002) Валерия Ахадова, после чего появилась в сериалах "Марш Турецкого" и "Каменская".
Однако всероссийскую известность актрисе принесли работы в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки 2014", "Одесса", "Оттепель" и многим другим. Одной из последних работ Евгении Брик стал сериал "Бомба" (2020), в котором она сыграла биофизика-радиобиолога Анну Галееву.
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