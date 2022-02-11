https://ria.ru/20220211/brik-1772226429.html

Друзья и коллеги вспоминают Евгению Брик

Друзья и коллеги вспоминают Евгению Брик - РИА Новости, 11.02.2022

Друзья и коллеги вспоминают Евгению Брик

На 41 году жизни не стало актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook. По ее словам, Брик... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:31

2022-02-11T12:31

2022-02-11T12:31

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На 41 году жизни не стало актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook. По ее словам, Брик болела и не хотела, чтобы кто-то об этом узнал. Поэтому новость об ее уходе для многих друзей и коллег стала шоком. Дима Билан: "Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая"Одним из первых на печальную новость отреагировал Дима Билан. На своей странице в инстаграме он разместил большой пост и клип на песню "Не молчи" (2015), в котором одну из главных ролей исполнила Евгения Брик. Он также добавил, что искренне соболезнует близким и родным. "Спасибо тебе, Евгения, за добро! Царствия небесного! Лучшего мира на небе", — подытожил музыкант.Максим Матвеев: "Женька, Женя, Женечка..."Актер Максим Матвеев, с которым Евгения Брик снялась в киномюзикле своего супруга Валерия Тодоровского "Стиляги" (2008), назвал ее уход "огромной потерей".Максим Виторган: "Невозможно ничего сказать"По словам актера, известие о смерти Брик, будто "оглушило" его. В комментариях с трудом подобрали слова и подписчики актера, в том числе актриса Алика Смехова. "Шок..", — написала она. Мария Миронова: "Мозг отказывается в это верить"Как отметила актриса, Евгения Брик для нее была "младшей сестрой"."Невозможно в это поверить. Светлая память", — прокомментировал публикацию хореограф Евгений Папунаишвили.Евгения Брик: "Петербургские сумерки снежные"Последний пост на странице актрисы был сделан 17 декабря прошлого года. Тогда она разместила несколько снимков из заснеженного Санкт-Петербурга и процитировала стихотворение Александра Блока и добавила, что мечтает оказаться в своем любимом городе на Неве. Сейчас под этой публикацией пользователи оставляют слова соболезнования. "Светлая память", — написала актриса Екатерина Шпица; "Женечка, такая энергичная, веселая и жизнерадостная. Сложно в это поверить. Мои соболезнования родным", — написала Янина Студилина; "Женька, доброго пути! Лети, прекрасная душа", — добавила Дарья Чаруша.Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году закончила ГИТИС. Дебютировала в кино в телефильме "Подмосковная элегия" (2002) Валерия Ахадова, после чего появилась в сериалах "Марш Турецкого" и "Каменская".Однако всероссийскую известность актрисе принесли работы в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки 2014", "Одесса", "Оттепель" и многим другим. Одной из последних работ Евгении Брик стал сериал "Бомба" (2020), в котором она сыграла биофизика-радиобиолога Анну Галееву.

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новости культуры, кино и сериалы, дима билан (виктор белан), максим виторган, валерий тодоровский, москва, санкт-петербург, гитис