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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220211/brik-1772226429.html
Друзья и коллеги вспоминают Евгению Брик
Друзья и коллеги вспоминают Евгению Брик - РИА Новости, 11.02.2022
Друзья и коллеги вспоминают Евгению Брик
На 41 году жизни не стало актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook. По ее словам, Брик... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:31
2022-02-11T12:31
культура
новости культуры
кино и сериалы
дима билан (виктор белан)
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москва
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На 41 году жизни не стало актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook. По ее словам, Брик болела и не хотела, чтобы кто-то об этом узнал. Поэтому новость об ее уходе для многих друзей и коллег стала шоком. Дима Билан: "Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая"Одним из первых на печальную новость отреагировал Дима Билан. На своей странице в инстаграме он разместил большой пост и клип на песню "Не молчи" (2015), в котором одну из главных ролей исполнила Евгения Брик. Он также добавил, что искренне соболезнует близким и родным. "Спасибо тебе, Евгения, за добро! Царствия небесного! Лучшего мира на небе", — подытожил музыкант.Максим Матвеев: "Женька, Женя, Женечка..."Актер Максим Матвеев, с которым Евгения Брик снялась в киномюзикле своего супруга Валерия Тодоровского "Стиляги" (2008), назвал ее уход "огромной потерей".Максим Виторган: "Невозможно ничего сказать"По словам актера, известие о смерти Брик, будто "оглушило" его. В комментариях с трудом подобрали слова и подписчики актера, в том числе актриса Алика Смехова. "Шок..", — написала она. Мария Миронова: "Мозг отказывается в это верить"Как отметила актриса, Евгения Брик для нее была "младшей сестрой"."Невозможно в это поверить. Светлая память", — прокомментировал публикацию хореограф Евгений Папунаишвили.Евгения Брик: "Петербургские сумерки снежные"Последний пост на странице актрисы был сделан 17 декабря прошлого года. Тогда она разместила несколько снимков из заснеженного Санкт-Петербурга и процитировала стихотворение Александра Блока и добавила, что мечтает оказаться в своем любимом городе на Неве. Сейчас под этой публикацией пользователи оставляют слова соболезнования. "Светлая память", — написала актриса Екатерина Шпица; "Женечка, такая энергичная, веселая и жизнерадостная. Сложно в это поверить. Мои соболезнования родным", — написала Янина Студилина; "Женька, доброго пути! Лети, прекрасная душа", — добавила Дарья Чаруша.Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году закончила ГИТИС. Дебютировала в кино в телефильме "Подмосковная элегия" (2002) Валерия Ахадова, после чего появилась в сериалах "Марш Турецкого" и "Каменская".Однако всероссийскую известность актрисе принесли работы в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки 2014", "Одесса", "Оттепель" и многим другим. Одной из последних работ Евгении Брик стал сериал "Бомба" (2020), в котором она сыграла биофизика-радиобиолога Анну Галееву.
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новости культуры, кино и сериалы, дима билан (виктор белан), максим виторган, валерий тодоровский, москва, санкт-петербург, гитис
12:31 11.02.2022
 
Друзья и коллеги вспоминают Евгению Брик

Друзья и коллеги вспоминают актрису Евгению Брик

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Евгения Брик
Актриса Евгения Брик - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На 41 году жизни не стало актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook. По ее словам, Брик болела и не хотела, чтобы кто-то об этом узнал. Поэтому новость об ее уходе для многих друзей и коллег стала шоком.

Дима Билан: "Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая"

Одним из первых на печальную новость отреагировал Дима Билан. На своей странице в инстаграме он разместил большой пост и клип на песню "Не молчи" (2015), в котором одну из главных ролей исполнила Евгения Брик.

"Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства. Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения. Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма "Не молчи", — написал Билан.

Он также добавил, что искренне соболезнует близким и родным. "Спасибо тебе, Евгения, за добро! Царствия небесного! Лучшего мира на небе", — подытожил музыкант.

Максим Матвеев: "Женька, Женя, Женечка..."

Актер Максим Матвеев, с которым Евгения Брик снялась в киномюзикле своего супруга Валерия Тодоровского "Стиляги" (2008), назвал ее уход "огромной потерей".
"Светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище. Сложно поверить. Огромная потеря для всех нас! На таких, как ты держится этот мир. Спасибо тебе за все. Мы будем скучать", — написал Матвеев в инстаграме.

Максим Виторган: "Невозможно ничего сказать"

По словам актера, известие о смерти Брик, будто "оглушило" его.

"Женя, прекрасная Женя… невозможно ничего сказать. Как оглушили. 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным", — отреагировал на печальную новость Виторган.

В комментариях с трудом подобрали слова и подписчики актера, в том числе актриса Алика Смехова. "Шок..", — написала она.

Мария Миронова: "Мозг отказывается в это верить"

Как отметила актриса, Евгения Брик для нее была "младшей сестрой".
"Женечка! Мозг рушится, отказывается верить в это. Любимая светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили. Красавица наидобрейшая. 40 лет...Сил огромных родным и близким! Только сил, чтобы пережить такое горе", — выразила соболезнования Миронова.
"Невозможно в это поверить. Светлая память", — прокомментировал публикацию хореограф Евгений Папунаишвили.

Евгения Брик: "Петербургские сумерки снежные"

Последний пост на странице актрисы был сделан 17 декабря прошлого года. Тогда она разместила несколько снимков из заснеженного Санкт-Петербурга и процитировала стихотворение Александра Блока и добавила, что мечтает оказаться в своем любимом городе на Неве.
"Как обожаю я этот чудесный город. Мечтала бы сейчас оказаться там. Прямо телепортироваться. Так сказать, в эти -12 градусов. На это же самое место и желательно с таким же стаканчиком вкуснейшего кофе", — написала актриса.
Сейчас под этой публикацией пользователи оставляют слова соболезнования. "Светлая память", — написала актриса Екатерина Шпица; "Женечка, такая энергичная, веселая и жизнерадостная. Сложно в это поверить. Мои соболезнования родным", — написала Янина Студилина; "Женька, доброго пути! Лети, прекрасная душа", — добавила Дарья Чаруша.
Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году закончила ГИТИС. Дебютировала в кино в телефильме "Подмосковная элегия" (2002) Валерия Ахадова, после чего появилась в сериалах "Марш Турецкого" и "Каменская".
© Рекун-ТВ (2006)

Евгения Брик в приключенческом фильме "Граф Монтенегро" (2006) в образе Славки

Евгения Брик в фильме Граф Монтенегро
1 из 8

Евгения Брик в приключенческом фильме "Граф Монтенегро" (2006) в образе Славки

© Рекун-ТВ (2006)
© Красная стрела (2008)

В "Стилягях" (2008) Брик исполнила роль комсомолки Кати

Евгения Брик в фильме Стиляги
2 из 8

В "Стилягях" (2008) Брик исполнила роль комсомолки Кати

© Красная стрела (2008)
© Централ Партнершип (2013)

Кадр из сериала "Темный мир: Равновесие" (2013), в котором Евгения Брик сыграла Лизу

Кадр из сериала Темный мир: Равновесие
3 из 8

Кадр из сериала "Темный мир: Равновесие" (2013), в котором Евгения Брик сыграла Лизу

© Централ Партнершип (2013)
© Красная стрела (2013)

В фильме Александра Велединского "Географ глобус пропил" (2013) актриса появилась в роли учительницы немецкого языка Киры Валерьевны

Кадр из фильма Географ глобус пропил
4 из 8

В фильме Александра Велединского "Географ глобус пропил" (2013) актриса появилась в роли учительницы немецкого языка Киры Валерьевны

© Красная стрела (2013)
© Мармот-фильм (2013)

В драматическом сериале Валерия Тодоровского "Оттепель" Евгения Брик исполнила второстепенную роль Ларисы

Кадр из фильма Оттепель
5 из 8

В драматическом сериале Валерия Тодоровского "Оттепель" Евгения Брик исполнила второстепенную роль Ларисы

© Мармот-фильм (2013)
© Базелевс Продакшн (2014)

В новогодней комедии Тимура Бекмамбетова "Елки 1914" (2014) Брик сыграла Беллу, за чье сердце боролся герой Ивана Урганта

Кадр из фильма Ёлки 1914
6 из 8

В новогодней комедии Тимура Бекмамбетова "Елки 1914" (2014) Брик сыграла Беллу, за чье сердце боролся герой Ивана Урганта

© Базелевс Продакшн (2014)
© Мармот-фильм (2019)

Кадр из фильма Валерия Тодоровского "Одесса" (2019). Евгения Брик в роли Миры.

Кадр из фильма Одесса
7 из 8

Кадр из фильма Валерия Тодоровского "Одесса" (2019). Евгения Брик в роли Миры.

© Мармот-фильм (2019)
© Мармот-фильм (2020)

Евгения Брик в роли Анны Галеевой в историко-драматическом сериале "Бомба" (2020)

Евгения Брик в сериале Бомба
8 из 8

Евгения Брик в роли Анны Галеевой в историко-драматическом сериале "Бомба" (2020)

© Мармот-фильм (2020)
1 из 8

Евгения Брик в приключенческом фильме "Граф Монтенегро" (2006) в образе Славки

© Рекун-ТВ (2006)
2 из 8

В "Стилягях" (2008) Брик исполнила роль комсомолки Кати

© Красная стрела (2008)
3 из 8

Кадр из сериала "Темный мир: Равновесие" (2013), в котором Евгения Брик сыграла Лизу

© Централ Партнершип (2013)
4 из 8

В фильме Александра Велединского "Географ глобус пропил" (2013) актриса появилась в роли учительницы немецкого языка Киры Валерьевны

© Красная стрела (2013)
5 из 8

В драматическом сериале Валерия Тодоровского "Оттепель" Евгения Брик исполнила второстепенную роль Ларисы

© Мармот-фильм (2013)
6 из 8

В новогодней комедии Тимура Бекмамбетова "Елки 1914" (2014) Брик сыграла Беллу, за чье сердце боролся герой Ивана Урганта

© Базелевс Продакшн (2014)
7 из 8

Кадр из фильма Валерия Тодоровского "Одесса" (2019). Евгения Брик в роли Миры.

© Мармот-фильм (2019)
8 из 8

Евгения Брик в роли Анны Галеевой в историко-драматическом сериале "Бомба" (2020)

© Мармот-фильм (2020)
Однако всероссийскую известность актрисе принесли работы в таких фильмах, как "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки 2014", "Одесса", "Оттепель" и многим другим. Одной из последних работ Евгении Брик стал сериал "Бомба" (2020), в котором она сыграла биофизика-радиобиолога Анну Галееву.
Актриса Евгения Брик
Вчера, 11:04Культура
Стали известны подробности смерти актрисы Евгении Брик
 
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