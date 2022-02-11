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В Туле осудили двух мужчин по делу о биллингах для Навального

В Туле осудили двух мужчин по делу о биллингах для Навального - РИА Новости, 11.02.2022

В Туле осудили двух мужчин по делу о биллингах для Навального

Центральный районный суд Тулы приговорил к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет трех мужчин, которые незаконно помогли Алексею Навальному получать... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:19

2022-02-11T22:19

2022-02-11T22:19

происшествия

тула

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей навальный

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Тулы приговорил к лишению свободы на сроки от двух до четырех лет трех мужчин, которые незаконно помогли Алексею Навальному получать выписки с телефонных счетов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и управления областного судебного департамента.Как ранее сообщил Telegram-канал Baza, сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным. Baza утверждает, что они использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. По заявлению канала, эти люди продавали полученные данные "клиентам" в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают. Позже в материалах Центрального районного суда Тулы подтвердились имена обвиняемых - Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков.Сообщается, что в пятницу Центральный районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении мужчин."Суд установил, что подсудимые оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет- и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), адресах их нахождения и используемых средствах связи", - говорится в сообщении.Таким образом, подсудимые предоставляли доступ к информации, составляющей тайну телефонных переговоров граждан, подчеркивает пресс-служба."Получение у операторов сотовой связи информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами производилось подсудимыми под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы, в связи с расследованием уголовных дел. При этом подсудимые предоставляли поддельные судебные постановления, разрешающие получение указанных сведений, а также использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил Зайцеву два года лишения свободы в колонии-поселении, аналогичное наказание у Каткова. Зеленцова суд приговорил к трем годам лишения свободы, однако, учитывая, что фигурант уже отбывает наказание по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 3 июня 2021 года (детали не уточняются), окончательно ему назначено четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20211102/sud-1757414229.html

https://ria.ru/20211102/billingi-1757302804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей навальный