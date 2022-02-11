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Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Шойгу

Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.02.2022

Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Шойгу

Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ РФ последует в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:28

2022-02-11T16:28

2022-02-11T16:28

европа

нато

в мире

сергей шойгу

россия

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ РФ последует в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.После приветствия британского министра Шойгу выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе."Равно как и наши предложения Соединённым Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе. Сейчас это всё рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772220537.html

европа

россия

сша

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европа, нато, в мире, сергей шойгу, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)