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Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Шойгу
Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.02.2022
Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Шойгу
Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ РФ последует в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:28
2022-02-11T16:28
европа
нато
в мире
сергей шойгу
россия
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ РФ последует в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.После приветствия британского министра Шойгу выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе."Равно как и наши предложения Соединённым Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе. Сейчас это всё рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", - сказал Шойгу.
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европа, нато, в мире, сергей шойгу, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:28 11.02.2022
 
Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ РФ последует в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.
После приветствия британского министра Шойгу выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.
"Равно как и наши предложения Соединённым Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе. Сейчас это всё рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", - сказал Шойгу.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 10:45
Глава МИД Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности
 
ЕвропаНАТОВ миреСергей ШойгуРоссияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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