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Полянский надеется, что России удастся договориться с Западом по гарантиям

Полянский надеется, что России удастся договориться с Западом по гарантиям - РИА Новости, 11.02.2022

Полянский надеется, что России удастся договориться с Западом по гарантиям

Россия исходит из того, что договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности удастся, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:26

2022-02-11T09:26

2022-02-11T09:26

россия

восточная европа

сша

нато

в мире

дмитрий полянский

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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия исходит из того, что договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности удастся, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос о том, какие меры Россия будет принимать, если договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности не удастся, Полянский сказал: "Мы исходим из того, что договориться с США и НАТО нам удастся, поскольку стремление сохранить мировую стабильность и упрочить безопасность в Европе они должны разделять, хотя бы исходя из чувства самосохранения", - сказал Полянский.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771847567.html

россия

восточная европа

сша

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россия, восточная европа, сша, нато, в мире, дмитрий полянский