https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772203320.html
Полянский ответил на вопрос о возможности военно-технического ответа Западу
Полянский ответил на вопрос о возможности военно-технического ответа Западу - РИА Новости, 11.02.2022
Полянский ответил на вопрос о возможности военно-технического ответа Западу
Вопрос о военно-техническом ответе России Западу пока является гипотетическим, РФ использует любую возможность для достижения договоренностей, заявил в интервью РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:13
2022-02-11T09:13
2022-02-11T09:18
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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Вопрос о военно-техническом ответе России Западу пока является гипотетическим, РФ использует любую возможность для достижения договоренностей, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос о том, когда Москва планирует перейти к военно-техническому ответу на игнорирование своих обеспокоенностей в сфере гарантий безопасности, Полянский сказал: "По поводу ответных мер – пока это вопрос гипотетический"."Мы дипломаты и должны действовать так, чтобы, образно говоря, пушки молчали, поэтому будем использовать любую возможность для достижения договоренностей, но без того, чтобы поступаться нашими принципиальными позициями и заходить за красные линии", - подчеркнул он.Полянский также отметил, что на случай отсутствия прогресса в диалоге по гарантиям безопасности с Западом и если понадобится принятие военно-технических мер, в России есть квалифицированные специалисты в этой области."Если же прогресса не будет и дело дойдёт до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере", - добавил он.Раннее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности. По его словам, военно-технический ответ России будет зависеть от ситуации и военного потенциала другой стороны.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html
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сша, нато, александр грушко, москва, россия, ситуация в днр и лнр
09:13 11.02.2022 (обновлено: 09:18 11.02.2022)
Полянский ответил на вопрос о возможности военно-технического ответа Западу
Дипломат Полянский: в России есть специалисты на случай военно-технического ответа Западу
ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Вопрос о военно-техническом ответе России Западу пока является гипотетическим, РФ использует любую возможность для достижения договоренностей, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая на вопрос о том, когда Москва
планирует перейти к военно-техническому ответу на игнорирование своих обеспокоенностей в сфере гарантий безопасности, Полянский сказал: "По поводу ответных мер – пока это вопрос гипотетический".
"Мы дипломаты и должны действовать так, чтобы, образно говоря, пушки молчали, поэтому будем использовать любую возможность для достижения договоренностей, но без того, чтобы поступаться нашими принципиальными позициями и заходить за красные линии", - подчеркнул он.
Полянский также отметил, что на случай отсутствия прогресса в диалоге по гарантиям безопасности с Западом и если понадобится принятие военно-технических мер, в России есть квалифицированные специалисты в этой области.
"Если же прогресса не будет и дело дойдёт до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере", - добавил он.
Раннее замглавы МИД РФ Александр Грушко
заявлял, что В НАТО
прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности. По его словам, военно-технический ответ России
будет зависеть от ситуации и военного потенциала другой стороны.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США
и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе
на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.