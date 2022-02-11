https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772202300.html

Переговоры о гарантиях безопасности не могут идти вечно, заявил Полянский

Переговоры о гарантиях безопасности не могут идти вечно, заявил Полянский - РИА Новости, 11.02.2022

Переговоры о гарантиях безопасности не могут идти вечно, заявил Полянский

Переговоры с Западом по гарантиям безопасности на основе проектов договоров РФ и США, РФ и НАТО не могут идти бесконечно, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:10

2022-02-11T09:10

2022-02-11T09:10

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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Переговоры с Западом по гарантиям безопасности на основе проектов договоров РФ и США, РФ и НАТО не могут идти бесконечно, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский"Мы с самого начала подчеркивали, что этот процесс не может длиться бесконечно. Мы анализируем ответы на наши предложения по вопросам безопасности, которые нам предоставили", - сказал Полянский, отвечая на вопрос о том, сколько у Запада осталось времени на то, чтобы вместе с Москвой заняться разрядкой ситуации на основе проектов договоров РФ и США, РФ и НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220209/bezopasnost-1771847567.html

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сша, москва, россия, нато, в мире, дмитрий полянский