https://ria.ru/20220211/arkhivy-1772226150.html

Путин поручил подумать об оцифровке архивов

Путин поручил подумать об оцифровке архивов - РИА Новости, 11.02.2022

Путин поручил подумать об оцифровке архивов

Президент России Владимир Путин поручил подумать об оцифровке архивов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:08

2022-02-11T11:08

2022-02-11T11:26

общество

владимир путин

александр сергеев (ран)

максут шадаев

андрей артизов

россия

федеральное архивное агентство (росархив)

российская академия наук

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать об оцифровке архивов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля."Минцифры России совместно с Росархивом, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая размещенные в государственных архивах субъектов РФ и муниципальных архивах, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 31 июля, ответственные - глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов и президент РАН Александр Сергеев.

https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html

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общество, владимир путин, александр сергеев (ран), максут шадаев, андрей артизов, россия, федеральное архивное агентство (росархив), российская академия наук