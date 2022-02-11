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Путин поручил подумать об оцифровке архивов
Путин поручил подумать об оцифровке архивов - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил подумать об оцифровке архивов
Президент России Владимир Путин поручил подумать об оцифровке архивов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:08
2022-02-11T11:26
общество
владимир путин
александр сергеев (ран)
максут шадаев
андрей артизов
россия
федеральное архивное агентство (росархив)
российская академия наук
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать об оцифровке архивов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля."Минцифры России совместно с Росархивом, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая размещенные в государственных архивах субъектов РФ и муниципальных архивах, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 31 июля, ответственные - глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов и президент РАН Александр Сергеев.
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общество, владимир путин, александр сергеев (ран), максут шадаев, андрей артизов, россия, федеральное архивное агентство (росархив), российская академия наук
11:08 11.02.2022 (обновлено: 11:26 11.02.2022)
 
Путин поручил подумать об оцифровке архивов

Президент Путин поручил подумать об оцифровке архивов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать об оцифровке архивов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
"Минцифры России совместно с Росархивом, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая размещенные в государственных архивах субъектов РФ и муниципальных архивах, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 31 июля, ответственные - глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов и президент РАН Александр Сергеев.
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ОбществоВладимир ПутинАлександр Сергеев (РАН)Максут ШадаевАндрей АртизовРоссияФедеральное архивное агентство (Росархив)Российская академия наук
 
 
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