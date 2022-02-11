https://ria.ru/20220211/arkhivy-1772226150.html
Путин поручил подумать об оцифровке архивов
Путин поручил подумать об оцифровке архивов - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил подумать об оцифровке архивов
Президент России Владимир Путин поручил подумать об оцифровке архивов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:08
2022-02-11T11:08
2022-02-11T11:26
общество
владимир путин
александр сергеев (ран)
максут шадаев
андрей артизов
россия
федеральное архивное агентство (росархив)
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:333:2856:1940_1920x0_80_0_0_6a60d7477a1a6358fb40a02f43747125.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать об оцифровке архивов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля."Минцифры России совместно с Росархивом, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая размещенные в государственных архивах субъектов РФ и муниципальных архивах, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 31 июля, ответственные - глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов и президент РАН Александр Сергеев.
https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_154:229:2579:2048_1920x0_80_0_0_f41c5a4f73639d55aff9fb9a7d620cd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, александр сергеев (ран), максут шадаев, андрей артизов, россия, федеральное архивное агентство (росархив), российская академия наук
11:08 11.02.2022 (обновлено: 11:26 11.02.2022)
Путин поручил подумать об оцифровке архивов
Президент Путин поручил подумать об оцифровке архивов