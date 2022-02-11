15:49 11.02.2022 (обновлено: 16:17 11.02.2022)
Суд арестовал двоих нападавших на магазин в Истре
Суд арестовал двоих из четверых грабителей, напавших на "Пятерочку" в Истре
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один из грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки" в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
По данным СК, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, ее супруга и продавщицу – она скончалась на месте - и похитили из кассы 96 тысяч рублей, вскоре подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Мужчины дали следователям признательные показания.
"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм в Истре меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Чуть позже суд заключил под стражу второго, 24-летнего фигуранта, добавили в ведомстве.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты - граждане Таджикистана, их задержали в деревне Чесноково.
Двое обвиняемых проживают в России нелегально, инициирована проверка по данному вопросу, отмечали в подмосковном главке СК, в рамках расследования будет дана оценка действиям чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.