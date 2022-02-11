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Суд арестовал двоих нападавших на магазин в Истре

Суд арестовал двоих нападавших на магазин в Истре - РИА Новости, 11.02.2022

Суд арестовал двоих нападавших на магазин в Истре

Один из грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки" в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:49

2022-02-11T15:49

2022-02-11T16:17

происшествия

россия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один из грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки" в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По данным СК, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, ее супруга и продавщицу – она скончалась на месте - и похитили из кассы 96 тысяч рублей, вскоре подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Мужчины дали следователям признательные показания."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм в Истре меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Чуть позже суд заключил под стражу второго, 24-летнего фигуранта, добавили в ведомстве.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты - граждане Таджикистана, их задержали в деревне Чесноково.Двое обвиняемых проживают в России нелегально, инициирована проверка по данному вопросу, отмечали в подмосковном главке СК, в рамках расследования будет дана оценка действиям чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, истра, следственный комитет россии (ск рф)