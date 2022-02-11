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Суд арестовал двоих нападавших на магазин в Истре
Суд арестовал двоих нападавших на магазин в Истре - РИА Новости, 11.02.2022
Суд арестовал двоих нападавших на магазин в Истре
Один из грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки" в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:49
2022-02-11T16:17
происшествия
россия
истра
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один из грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки" в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По данным СК, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, ее супруга и продавщицу – она скончалась на месте - и похитили из кассы 96 тысяч рублей, вскоре подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Мужчины дали следователям признательные показания."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм в Истре меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Чуть позже суд заключил под стражу второго, 24-летнего фигуранта, добавили в ведомстве.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты - граждане Таджикистана, их задержали в деревне Чесноково.Двое обвиняемых проживают в России нелегально, инициирована проверка по данному вопросу, отмечали в подмосковном главке СК, в рамках расследования будет дана оценка действиям чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.
россия
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происшествия, россия, истра, следственный комитет россии (ск рф)
15:49 11.02.2022 (обновлено: 16:17 11.02.2022)
 
Суд арестовал двоих нападавших на магазин в Истре

Суд арестовал двоих из четверых грабителей, напавших на "Пятерочку" в Истре

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Один из грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки" в Подмосковье, арестован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
По данным СК, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, ее супруга и продавщицу – она скончалась на месте - и похитили из кассы 96 тысяч рублей, вскоре подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Мужчины дали следователям признательные показания.
"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм в Истре меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Чуть позже суд заключил под стражу второго, 24-летнего фигуранта, добавили в ведомстве.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты - граждане Таджикистана, их задержали в деревне Чесноково.
Двое обвиняемых проживают в России нелегально, инициирована проверка по данному вопросу, отмечали в подмосковном главке СК, в рамках расследования будет дана оценка действиям чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.
 
ПроисшествияРоссияИстраСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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