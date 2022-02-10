https://ria.ru/20220210/zapad-1771990968.html

Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией

Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией - РИА Новости, 10.02.2022

Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией

США и ряд западных стран не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией, санкции, политическое ‎давление и военные маневры используются Западом для... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T07:34

2022-02-10T07:34

2022-02-10T09:25

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. США и ряд западных стран не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией, санкции, политическое ‎давление и военные маневры используются Западом для повышения ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Один из выводов напрашивается ‎сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое ‎давление наряду с военными приготовлениями используются нашими ‎оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по ‎гарантиям безопасности", - добавил дипломат.Гатилов подчеркнул, что подобный прием известен в дипломатии и "много раз уже ‎применялся в истории международных отношений".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220210/dialog-1771987395.html

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