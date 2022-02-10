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Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией
Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией - РИА Новости, 10.02.2022
Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией
США и ряд западных стран не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией, санкции, политическое давление и военные маневры используются Западом для... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:34
2022-02-10T07:34
2022-02-10T09:25
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. США и ряд западных стран не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией, санкции, политическое давление и военные маневры используются Западом для повышения ставок на переговорах по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Один из выводов напрашивается сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое давление наряду с военными приготовлениями используются нашими оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по гарантиям безопасности", - добавил дипломат.Гатилов подчеркнул, что подобный прием известен в дипломатии и "много раз уже применялся в истории международных отношений".Читайте полный текст интервью >>
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в мире, сша, россия, украина
07:34 10.02.2022 (обновлено: 09:25 10.02.2022)
Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией
Постпред России при ООН в Женеве Гатилов: Запад не готов к реальной конфронтации с Россией
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. США и ряд западных стран не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией, санкции, политическое давление и военные маневры используются Западом для повышения ставок на переговорах по гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Мы далеки от мысли, что в Вашингтоне и в столицах отдельных стран Запада вынашивают реальные планы по развязыванию конфликта с Россией. Однако действия, предпринимаемые с их стороны, заставляют нас переосмысливать всё происходящее вокруг Украины и по линии соприкосновения "Россия – НАТО", - сказал он.
"Один из выводов напрашивается сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое давление наряду с военными приготовлениями используются нашими оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по гарантиям безопасности", - добавил дипломат.
Гатилов подчеркнул, что подобный прием известен в дипломатии и "много раз уже применялся в истории международных отношений".