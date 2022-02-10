Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/zapad-1771990968.html
Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией
Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией - РИА Новости, 10.02.2022
Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией
США и ряд западных стран не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией, санкции, политическое ‎давление и военные маневры используются Западом для... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:34
2022-02-10T09:25
в мире
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103934/39/1039343994_0:40:2881:1661_1920x0_80_0_0_4daf4caed99eb3da04d977b421732a23.jpg
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. США и ряд западных стран не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией, санкции, политическое ‎давление и военные маневры используются Западом для повышения ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Один из выводов напрашивается ‎сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое ‎давление наряду с военными приготовлениями используются нашими ‎оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по ‎гарантиям безопасности", - добавил дипломат.Гатилов подчеркнул, что подобный прием известен в дипломатии и "много раз уже ‎применялся в истории международных отношений".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220210/dialog-1771987395.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103934/39/1039343994_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e49d39d5974f50ce57d6ec881fe55c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина
07:34 10.02.2022 (обновлено: 09:25 10.02.2022)
 
Гатилов усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией

Постпред России при ООН в Женеве Гатилов: Запад не готов к реальной конфронтации с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Геннадий Гатилов
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. США и ряд западных стран не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией, санкции, политическое ‎давление и военные маневры используются Западом для повышения ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Мы далеки от мысли, что в Вашингтоне и в столицах отдельных ‎стран Запада вынашивают реальные планы по развязыванию конфликта ‎с Россией. Однако действия, предпринимаемые с их стороны, заставляют ‎нас переосмысливать всё происходящее вокруг Украины и по линии ‎соприкосновения "Россия – НАТО", - сказал он.
"Один из выводов напрашивается ‎сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое ‎давление наряду с военными приготовлениями используются нашими ‎оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по ‎гарантиям безопасности", - добавил дипломат.
Гатилов подчеркнул, что подобный прием известен в дипломатии и "много раз уже ‎применялся в истории международных отношений".
Читайте полный текст интервью >>
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (1999-2008 гг.), советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
06:25
Экс-глава МКБ рассказал об упущенном шансе диалога между Россией и НАТО
 
В миреСШАРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала