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Геннадий Гатилов: если это зависит от России, то войны не будет

Геннадий Гатилов: если это зависит от России, то войны не будет - РИА Новости, 10.02.2022

Геннадий Гатилов: если это зависит от России, то войны не будет

Почему западные страны продолжают настаивать на введении санкций против России, готова ли Москва продолжать диалог с Вашингтоном, если санкции будут введены,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:00

2022-02-10T09:00

2022-02-10T09:08

интервью

владимир путин

андрей громыко

греция

россия

грузия

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Почему западные страны продолжают настаивать на введении санкций против России, готова ли Москва продолжать диалог с Вашингтоном, если санкции будут введены, ждать ли новой министерской встречи России и США в Женеве, и какую роль в урегулировании ситуации может сыграть женевское отделение ООН, в интервью РИА Новости рассказал постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.– Десятого февраля вы и ваши коллеги в постпредстве отмечаете ваш профессиональный праздник – День дипломата. Как бы вы оценили роль дипломатии на сегодняшний день?– Наш профессиональный праздник "День дипломатической службы" – это еще одно напоминание о той ответственности, которую мы, как бы громко это не звучало, несем за судьбы человечества. Поэтому и встречать этот праздник будем на рабочих местах. Ведь одной из отличительных черт дипломатической деятельности всегда была и остается ее непрерывность. Отдавая дань уважения всем коллегам, предшественникам, людям, творившим историю российской дипломатии, примем участие в ставшей традиционной церемонии возложения венков к установленному в Лозанне памятнику графу Ивану Каподистрии – министру иностранных дел Российской империи, первому правителю независимой Греции. При этом, как и в прошлом году, от массовых мероприятий придется воздержаться: к большому сожалению, в жизнь постпредства продолжает вносить "коррективы" неутихающая пандемия COVID-19.Однако, помимо коронавируса, современная российская дипломатия сталкивается с не менее серьезными вызовами. Альтернативы дипломатическому пути реагирования на них нет. Взять хотя бы последний пример – переговоры с западниками по гарантиям безопасности. Как говорил Андрей Громыко: "Лучше десять лет вести переговоры, чем один день – войну". В этом и кроется наша прямая профессиональная миссия – ни при каких условиях стараться не выносить конфликты за пределы залов для переговоров. Кстати говоря, исходя именно из этого принципа месяц назад странами "ядерной пятерки" было принято совместное заявление о недопустимости ядерной войны. По сути – повторение и доработка известной формулы "Горбачева-Рейгана" из вынесенных уроков истории.Как бы нам этого не хотелось, но международные отношения невозможно поставить на паузу. Более того, с каждым годом их динамика возрастает, структура усложняется, а актуальная повестка дня пополняется новыми острыми проблемами, не терпящими отлагательств. Все это заставляет нас находиться в режиме оперативного реагирования на быстро меняющуюся обстановку в мире. Обязывает нас даже в праздничный день быть в гуще событий и полной "боевой готовности".– США не первый раз грозятся ввести новые санкции против России, гораздо более жесткие, чем было ранее. Готова ли Москва продолжать переговоры, если Вашингтон введет анонсированные санкции?– Как я уже подчеркнул, альтернативы дипломатии – нет. Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со стороны Вашингтона. Главное, чего мы сейчас ждем – это четкие ответы США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности. То, что мы уже получили, мы внимательно изучаем и анализируем, в том числе чтобы определить степень готовности противоположной стороны к серьезному предметному и конструктивному разговору по всему комплексу наших предложений. Пока отмечу, что приоритетные для России аспекты, а именно: нерасширение НАТО, неразмещение ударных систем вооружений в соседних с Россией странах и возвращение НАТО к конфигурации 1997 года, не получили должной реакции со стороны США и НАТО. Как уже было сказано президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, без их должного учета поступательное движение в сторону взаимоучета интересов в области решения насущных проблем европейской безопасности крайне затруднительно.Что касается санкций, то они уже давно стали частью инструментария, с помощью которого США и их союзники пытаются оказывать политическое и экономическое давления на нашу страну. Их нельзя рассматривать в отрыве от агрессивной антироссийской риторики, градус которой наши оппоненты резко повысили в последние месяцы, и тех военных приготовлений, которые ведут США и их союзники по НАТО вблизи российских границ. Такие действия в последнее время резко обостряют обстановку и ухудшают атмосферу, в которых мы предпочли бы вести диалог с нашими западными коллегами по вопросам региональной и международной безопасности.Мы далеки от мысли, что в Вашингтоне и в столицах отдельных стран Запада вынашивают реальные планы по развязыванию конфликта с Россией. Однако действия, предпринимаемые с их стороны, заставляют нас переосмысливать все происходящее вокруг Украины и по линии соприкосновения "Россия – НАТО". Один из выводов напрашивается сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое давление наряду с военными приготовлениями используются нашими оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по гарантиям безопасности. Этот известный прием много раз уже применялся в истории международных отношений. Однако нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру.– Как вы оцениваете антироссийскую истерию, которую сейчас можно наблюдать в ряде западных СМИ? Почему, на ваш взгляд, США и ряд западных стран продолжают настаивать на потенциальной агрессии со стороны России, несмотря на многочисленные заявления Москвы и даже Киева об обратном?– Что касается развязанной Западом, прежде всего англосаксами, антироссийской истерии в контексте Украины, действительно, за последние месяцы она достигла таких одиозных масштабов, что озадачила даже киевские власти. Парадоксально, но размещение и маневры российских войск на российской же территории интерпретируется в качестве "угрозы международному миру и безопасности". Мало того, что это попросту неприемлемое вмешательство в суверенные дела нашего государства, но еще и попытка ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности. Верхом цинизма является и то, что такие заявления делают США – рекордсмен по ежегодным оборонным бюджетам и количеству военных баз за пределами своей территории.Возможно, западные чиновники и аналитики "теряются" при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю – у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели. А самое главное – даже намека на здравый смысл, так как Россия всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями. Министр Лавров уже предельно четко сказал: "Если это зависит от РФ, то войны не будет". Какие еще нужны дополнения?Как ни прискорбно, но заатлантические хозяева попросту используют своих подопечных в Киеве в качестве "разменной монеты" для продвижения конъюнктурных интересов. Злонамеренно стравливают братские народы, которых связывает многовековая история и общая культура.Само собой вся разнузданная пропагандистская антироссийская кампания в западных СМИ сильно отравляет ту атмосферу, которая бы могла и должна способствовать российско-американскому диалогу по широкому кругу насущных двусторонних и международных проблем, что в полной мере ощущается и здесь, в международной Женеве.Кроме того, миф о российской агрессии против Украины – это выгодная как с политической, так и, если хотите, коммерческой точки зрения затея. Раздувая его, наши оппоненты решают сразу несколько задач. Прежде всего, они используют его как аргумент для укрепления пресловутой трансатлантической солидарности и обоснования безальтернативности натоцентричной модели обеспечения безопасности в Европе. И, само собой, его подогревают для подтверждения необходимости масштабного военного строительства, переоснащения вооруженных сил и увеличения военных бюджетов.К тому же для США это очень удобный повод закрепить свое военное присутствие в соседних с Россией странах и таким образом "цементировать" основу североатлантического единства, замешенного на сдерживании России. Тот факт, что заявления российских властей об отсутствии каких-либо намерений предпринимать силовые акции в отношении Украины полностью игнорируются и в Вашингтоне, и других западных столицах, лишь подтверждает сказанное выше. Нашим оппонентам просто невыгодно принимать их во внимание и тем более учитывать при оценке ситуации внутри и вокруг Украины.– Насколько вы оцениваете вероятность повторения сценария 2008 года, когда начало конфликта было спровоцировано Грузией? Могут ли такие провокации быть сейчас со стороны Киева, когда информационное поле настолько разогрето антироссийскими настроениями?– Проводить прямую аналогию между событиями в Грузии четырнадцатилетней давности и нынешней ситуацией вокруг и на Украине нельзя. Пожалуй, главное, что их объединяет – это деструктивная линия отдельных стран Запада, подогревающих антироссийские настроения руководства двух бывших республик СССР. В остальном эти два сюжета сильно отличаются друг от друга.Что касается провокаций, то хотел бы отметить, что киевские власти их не прекращали с момента объявления ими антитеррористической операции на юго-востоке страны. Тогда, восемь лет назад, это привело к полномасштабным военным действиям, а по сути, к гражданской войне, которую вела против собственных граждан группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, узурпировавшая власть в Киеве.Конечно, не исключено, что "горячие головы" в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектов Федерации. Во всяком случае, призывы к таким опасным действиям появляются то в украинских СМИ, то звучат от некоторых безответственных украинских политиков. Мы не можем игнорировать подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий.В этой связи хотел бы отметить, что важно не то, насколько разогрето информационное поле антироссийскими настроениями, а то насколько эти настроения укоренились в головах военно-политического руководства Украины и тех государств, которые поддерживают у новой украинской элиты "реваншистские" настроения. Само собой, важно и то, насколько эти настроения являются определяющими при принятии в этих государствах внешнеполитических решений и выработке линии по выстраиванию отношений с Россией.– Будет ли украинский вопрос подниматься в ходе предстоящей сессии Совета ООН по правам человека в Женеве?– Положение с правами человека на Украине регулярно находится в поле зрения правозащитных органов системы ООН, включая Совет по правам человека. На каждой его сессии либо проводятся соответствующие интерактивные дискуссии, либо представляются устные или письменные доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, посвященные этой стране. Причем делается это по инициативе самих же украинцев.Понятно, что государства используют упомянутые дискуссии по-разному. Мы задействуем их площадки для доведения до наших зарубежных партнеров информации о реальной ситуации с правами человека на Украине. Привлекаем внимание к возведенной там в ранг государственной политики дискриминации русскоязычного населения, зажиму свободы выражения мнения, преследованию журналистов и политических оппонентов, а также другим вопиющим случаям грубейших нарушений прав человека. На конкретных примерах демонстрируем преступный характер действий киевских властей в отношении жителей юго-востока Украины. В этом плане предстоящая в марте 49-я сессия СПЧ не будет исключением.– Какую роль в ситуации вокруг Украины может сыграть женевское Отделение ООН? Можно ли ожидать новой встречи глав МИД России и США в Женеве в феврале или марте?– Женева вот уже десятки лет является крупнейшей в мире столицей многосторонней дипломатии, ключевой площадкой для двусторонних контактов. Мы всегда выражали признательность местным властям за большое содействие в проведении переговоров на различных уровнях. В их число входили прошлогодний июньский саммит президентов России и США, переговоры секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, главы МИД Сергея Лаврова и замглавы МИД Сергея Рябкова с американскими визави. Уверены и в готовности руководства Отделения ООН в Женеве внести необходимую организационную лепту в те или иные переговорные процессы, если в этом возникнет нужда.Необходимости задействовать потенциал и организационные возможности ООН, однако, не видим. Тем более применительно к так называемой "ситуации вокруг Украины". Каким-либо мандатом на это Отделение ООН, в задачи которого входит оказание административной и конференционной поддержки находящимся здесь организациям и подразделениям ООН, не обладает.Мы всегда готовы к диалогу, пускай и тяжелому. На текущий момент информации об очередных запланированных в Женеве очных российско-американских встречах у нас нет. Однако очевидно, что переговоры по гарантиям безопасности далеко не исчерпали себя, поэтому мы морально и организационно готовы к проведению новых раундов, если такие потребуются. Постпредство имеет немалый опыт обеспечения рабочих визитов российских делегаций любого уровня. Делаем это с большой честью, понимаем уровень ответственности, но считаем это частью нашей каждодневной работы.Однако, если конкретизировать ваш вопрос и увязать его с перспективой дальнейшего обсуждения инициативы по гарантиям безопасности, то тут многое зависит от того, до какой степени все-таки США и их союзники по НАТО будут готовы продолжить рассмотрение наших принципиальных озабоченностей и предложений, касающихся нерасширения НАТО, неразмещения ударных вооружений в соседних с Россией государствах, а также возвращения НАТО к состоянию на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО. Существенным остается также преодоление расхождений в трактовке положений Хартии ОБСЕ и Астанинской декларации ОБСЕ относительно неделимости безопасности и недопустимости укрепления собственной безопасности за счет других государств.– Были ли у вас контакты с новым постпредом США при Женевском отделении ООН? Если нет, то планируются ли?– С послом Батшебой Нилл Крокер, приступившей к исполнению обязанностей во второй половине января, мы пока непосредственно не общались. Естественно, я настроен поддерживать с ней регулярный, прямой и взаимоуважительный диалог.В Женеве проходит работа Конференции по разоружению, Совета ООН по правам человека, продолжается регулярный переговорный процесс по урегулированию в Сирии, наконец, здесь расположены штаб-квартиры большинства специализированных учреждений ООНБ, в рамках которых рассматриваются многочисленные актуальные вопросы глобального развития, социально-экономической, гуманитарной, природоохранной повесток дня, приоритеты глобального здравоохранения, включая обеспечение готовности и реагирования на пандемию коронавируса, проблематика беженцев, снижения опасности бедствий и прочее.Естественно, российская дипломатия настроена и готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству практически со всеми делегациями. И даже на фоне антироссийских выпадов мы стремимся работать в интересах снижения градуса бессмысленной полемики по сюжетам, не относящимся к мандатам женевских организаций. Их широкая повестка дня создает обширное поле для конструктивного взаимодействия, совпадения интересов и приоритетов. Реализуем имеющиеся возможности в контактах с США и всеми другими заинтересованными странами.

https://ria.ru/20220205/sanktsii-1771222117.html

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https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771655129.html

https://ria.ru/20220209/ukraina-1771895443.html

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771549496.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771785226.html

https://ria.ru/20220208/voyska-1771781967.html

https://ria.ru/20220209/makron-1771883418.html

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интервью, владимир путин, андрей громыко, греция, россия, грузия, обсе, оон, нато, в мире