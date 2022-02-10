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Путин и Токаев договорились о расширении сети российских вузов в Казахстане
Путин и Токаев договорились о расширении сети российских вузов в Казахстане - РИА Новости, 10.02.2022
Путин и Токаев договорились о расширении сети российских вузов в Казахстане
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, сообщает в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:52
2022-02-10T17:28
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
москва
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
санкт-петербургский университет информационных технологий
в мире
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НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера.По данным пресс-службы, соответствующие документы подписали представители образовательных структур по итогам переговоров лидеров двух стран в Москве.Так, казахстанский центр международных программ подписал меморандумы о взаимопонимании с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана, Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСИС", Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", Московским физико-техническим институтом, Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Национальным исследовательским университетом ИТМО.Согласно сообщению, во время встречи лидеры Казахстана и России особое внимание уделили сотрудничеству в сфере образования."С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе "Болашак" (Будущее – ред.)", - отмечает пресс-служба.Поясняется, что меморандум о взаимопонимании заключили министерство образования и науки Казахстана и министерство науки и высшего образования РФ.
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владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, москва, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", санкт-петербургский университет информационных технологий, в мире
16:52 10.02.2022 (обновлено: 17:28 10.02.2022)
 
Путин и Токаев договорились о расширении сети российских вузов в Казахстане

Путин и Токаев договорились о расширении сети ведущих российских вузов в Казахстане

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
По данным пресс-службы, соответствующие документы подписали представители образовательных структур по итогам переговоров лидеров двух стран в Москве.
Так, казахстанский центр международных программ подписал меморандумы о взаимопонимании с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана, Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСИС", Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", Московским физико-техническим институтом, Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Национальным исследовательским университетом ИТМО.
Согласно сообщению, во время встречи лидеры Казахстана и России особое внимание уделили сотрудничеству в сфере образования.
"С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе "Болашак" (Будущее – ред.)", - отмечает пресс-служба.
Поясняется, что меморандум о взаимопонимании заключили министерство образования и науки Казахстана и министерство науки и высшего образования РФ.
Твердо стоит на ногах – Путин о Казахстане после беспорядков в начале января - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
14:43
Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря усилиям Токаева, заявил Путин
 
Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияМоскваНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Санкт-Петербургский университет информационных технологийВ мире
 
 
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