16:52 10.02.2022 (обновлено: 17:28 10.02.2022)
Путин и Токаев договорились о расширении сети российских вузов в Казахстане
Путин и Токаев договорились о расширении сети ведущих российских вузов в Казахстане
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
По данным пресс-службы, соответствующие документы подписали представители образовательных структур по итогам переговоров лидеров двух стран в Москве.
Так, казахстанский центр международных программ подписал меморандумы о взаимопонимании с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана, Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСИС", Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", Московским физико-техническим институтом, Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина и Национальным исследовательским университетом ИТМО.
Согласно сообщению, во время встречи лидеры Казахстана и России особое внимание уделили сотрудничеству в сфере образования.
"С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе "Болашак" (Будущее – ред.)", - отмечает пресс-служба.
Поясняется, что меморандум о взаимопонимании заключили министерство образования и науки Казахстана и министерство науки и высшего образования РФ.