13:24 10.02.2022 (обновлено: 18:24 10.02.2022)
Глава МИД Британии заявила о последствиях "вторжения" России на Украину
Глава МИД Британии: "Северный поток — 2" не заработает при "вторжении" России на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о возможности санкций в отношении России в случае ее "вторжения" на Украину, в том числе блокирования "Северного потока 2", но подчеркнула, что приехала обсуждать в Москве альтернативный путь.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
"Если будет российское вторжение на Украину, украинцы будут сражаться, и это будет затяжной военный конфликт. Великобритания и наши союзники в этом случае введут против России жесткие санкции, затрагивающие как отдельных лиц, так и институты. США ясно дали понять, что в этом случае проект "Северный поток 2" не будет реализован", - сказала Трасс по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Но я сегодня приехала сюда, чтобы обсуждать альтернативный путь, который может выбрать Россия", - отметила глава британского МИД.
По ее словам, Россия как ответственный член мирового сообщества "может избрать путь соблюдения территориальной целостности и суверенитета Украины".
По окончании переговоров в ходе пресс-конференции Лавров выразил сожаление, что встреча была похожа на "разговор немого с глухим".
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.