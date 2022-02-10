https://ria.ru/20220210/vtorzhenie-1772061519.html

Глава МИД Британии заявила о последствиях "вторжения" России на Украину

Глава МИД Британии заявила о последствиях "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 10.02.2022

Глава МИД Британии заявила о последствиях "вторжения" России на Украину

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о возможности санкций в отношении России в случае ее "вторжения" на Украину, в том числе блокирования "Северного потока 2", РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:24

2022-02-10T13:24

2022-02-10T18:24

лиз трасс

в мире

северный поток — 2

великобритания

россия

дмитрий песков

киев

сша

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о возможности санкций в отношении России в случае ее "вторжения" на Украину, в том числе блокирования "Северного потока 2", но подчеркнула, что приехала обсуждать в Москве альтернативный путь.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ."Если будет российское вторжение на Украину, украинцы будут сражаться, и это будет затяжной военный конфликт. Великобритания и наши союзники в этом случае введут против России жесткие санкции, затрагивающие как отдельных лиц, так и институты. США ясно дали понять, что в этом случае проект "Северный поток 2" не будет реализован", - сказала Трасс по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве."Но я сегодня приехала сюда, чтобы обсуждать альтернативный путь, который может выбрать Россия", - отметила глава британского МИД.По ее словам, Россия как ответственный член мирового сообщества "может избрать путь соблюдения территориальной целостности и суверенитета Украины".По окончании переговоров в ходе пресс-конференции Лавров выразил сожаление, что встреча была похожа на "разговор немого с глухим".В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html

https://ria.ru/20220210/nato-1772064529.html

великобритания

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