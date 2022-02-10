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Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция - РИА Новости, 10.02.2022
Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:07
2022-02-10T13:07
сергей лавров
лиз трасс
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Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве
LIVE: Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве
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сергей лавров, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
2022-02-10T13:07
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PT60M43S
13:07 10.02.2022
 

Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция

Читать ria.ru в
Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
 
Сергей ЛавровЛиз ТрассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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