https://ria.ru/20220210/press-konferentsiya-1772033182.html

Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция

Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция - РИА Новости, 10.02.2022

Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция

Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:07

2022-02-10T13:07

2022-02-10T13:07

сергей лавров

лиз трасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.

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2022

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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве LIVE: Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве 2022-02-10T13:07 true PT60M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео