https://ria.ru/20220210/press-konferentsiya-1772033182.html
Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция - РИА Новости, 10.02.2022
Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:07
2022-02-10T13:07
2022-02-10T13:07
сергей лавров
лиз трасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве
LIVE: Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве
2022-02-10T13:07
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PT60M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
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сергей лавров, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.
2022-02-10T13:07
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PT60M43S
Пресс-конференция Лаврова и Трасс после переговоров в Москве. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров и британский министр Лиз Трасс проводят пресс-конференцию после переговоров в Москве.