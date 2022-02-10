https://ria.ru/20220210/vinodely-1772129962.html

Виноделы попросили Минсельхоз объединить маркировки "Честный знак" и ЕГАИС

Виноделы попросили Минсельхоз объединить маркировки "Честный знак" и ЕГАИС - РИА Новости, 10.02.2022

Виноделы попросили Минсельхоз объединить маркировки "Честный знак" и ЕГАИС

Систему прослеживаемости качества товаров "Честный знак" можно интегрировать с уже существующей в винодельческой отрасли системой ЕГАИС без дополнительных... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:34

2022-02-10T17:34

2022-02-10T17:34

экономика

михаил мишустин

игорь бухаров

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

союз виноградарей и виноделов россии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Систему прослеживаемости качества товаров "Честный знак" можно интегрировать с уже существующей в винодельческой отрасли системой ЕГАИС без дополнительных затрат для производителей, говорится в письме Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Копия письма есть у РИА Новости.Эксперимент по цифровой маркировке в РФ алкогольной продукции "Честный знак" будет проводиться с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. Ранее во вторник российские производители алкогольной продукции и рестораторы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить введение этой цифровой маркировки, так как она дублирует функции уже существующей системы ЕГАИС и влечет за собой значительное подорожание алкоголя."Поскольку алгоритм кодирования марок Datamatrix, используемый в системах ЕГАИС и "Честный знак", схож, возможно, задачу интеграции систем можно решить модификацией ЕГАИС без дополнительных затрат для виноделов. В этой связи считаем, что поручение президента РФ "о внедрении системы прослеживаемости качества сырья и товаров в рассматриваемой сфере…" возможно реализовать путем модернизации существующей системы ЕГАИС", - говорится в письме.В нем отмечается, что благодаря системе ЕГАИС каждая бутылка вина в России отслеживается на каждом этапе производства, дистрибуции и продажи, благодаря чему в магазинах практически исключена возможность появления фальсифицированной и контрафактной винодельческой продукции.По словам исполнительного директора ассоциации Алексея Плотникова, внедрение ЕГАИС в винодельческой отрасли последовательно проходит с 2005 года. "Сейчас в рамках этой системы каждая бутылка не только российского, но и импортного вина оклеивается федеральной специальной маркой (ФСМ) и акцизной маркой. Эта ФСМ представляет собой тот же QR-код, который дает системе точную информацию о продукте, а также защищает потребителей, не разрешая продавать бутылки, скажем, с поддельными ФСМ", - сказал он РИА Новости."В этой связи винодельческая отрасль, по нашему мнению, радикально отличается от тех отраслей, в которых проект "Честный знак" уже внедрен. Она просто изначально находится в другой стартовой позиции с точки зрения контрольных технологий. Уровень прослеживаемости товара, до которого проект "Честный знак" дотянул отрасли, где был внедрен, в виноделии существовал довольно давно. Нам кажется, что задачи, которые перед собой ставит система "Честный знак", можно решить, если модифицировать систему ЕГАИС таким образом, чтобы она отвечала задачам сразу двух контрольных систем", - добавил он.В свою очередь президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил РИА Новости, что в данный момент на каждую бутылку алкоголя в России уже наносится две маркировки и внедрение дополнительной маркировки "Честный знак" приведет к удорожанию производства каждой единицы продукции на 50-60 копеек, плюс расходы на документальное сопровождение, бухгалтерию и покупку техники, которая будет наносить и штрихкодировать эти марки.С тем, что дополнительная маркировка отрасли не нужна, согласен и президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. "Нелегальный алкоголь продают теневые продавцы: им не нужна лицензия, ЕГАИС, кассы. Поэтому введение дополнительных контролей наравне с существующими (ЕГАИС) - введение маркировки "Честный знак" на алкоголь - избыточно", - сказал Бухаров.

https://ria.ru/20220122/vino-1768746896.html

https://ria.ru/20220118/tseny-1768449099.html

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экономика, михаил мишустин, игорь бухаров, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союз виноградарей и виноделов россии