https://ria.ru/20220210/ukraina-1772050102.html

Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину

Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину - РИА Новости, 10.02.2022

Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что сейчас с точки зрения безопасности нет препятствий... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:43

2022-02-10T12:43

2022-02-10T12:43

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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что сейчас с точки зрения безопасности нет препятствий для работы бизнеса, а скопление российских войск у границ является психологическим давлением со стороны РФ.По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации, во время которой рассказал о шагах власти по поддержке экономики Украины и отметил, что в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать."Мы считаем, что накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – цитирует Зеленского пресс-служба.Он отметил, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий. "Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных", – заверил президент.Зеленский отметил, что экономическая ситуация на Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривны. "Главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – сказал он.Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко в свою очередь отметила важность завершения ряда реформ, в частности судебной, а также борьбы с контрабандой.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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https://ria.ru/20220209/ukraina-1771804435.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, ситуация в днр и лнр