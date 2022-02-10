https://ria.ru/20220210/ukol-1772081448.html

Источник: петербургский стоматолог случайно уколол ребенка шприцем в глаз

Источник: петербургский стоматолог случайно уколол ребенка шприцем в глаз - РИА Новости, 10.02.2022

Источник: петербургский стоматолог случайно уколол ребенка шприцем в глаз

Стоматолог в петербургской частной клинике случайно уколол в глаз шприцем пятилетнюю девочку, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:34

2022-02-10T14:34

2022-02-10T15:12

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Стоматолог в петербургской частной клинике случайно уколол в глаз шприцем пятилетнюю девочку, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах."Накануне днем в стоматологической клинике на улице Доблести стоматолог проводил анестезию пятилетней девочке. Та дернулась, в результате чего стоматолог уколол ее шприцем в правый глаз", - сказал собеседник агентства. По его словам, девочку отправили домой после оказания помощи в больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести."Состояние ребенка на данный удовлетворительное, глаз видит. Мы созванивались с врачом, который ее осматривал - он сказал, что глаз в порядке. Зрение будет стопроцентно сохранено", - сказал представитель клиники. По его словам, на глазу ребенка остался "небольшой кровоподтек".Инцидент в клинике рассмотрели на врачебной комиссии, продолжают следить за состоянием ребенка. Семье пострадавшей девочки будет оказана финансовая помощь, добавил собеседник агентства.

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург