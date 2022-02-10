https://ria.ru/20220210/uchitel-1772012054.html

Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе

Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе - РИА Новости, 10.02.2022

Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе

Учительнице в Петербурге, уволившейся после скандала из-за чтения детям стихов Даниила Хармса, предложили варианты, но она не планирует возвращаться к работе в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:22

2022-02-10T10:22

2022-02-10T19:04

образование - общество

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Учительнице в Петербурге, уволившейся после скандала из-за чтения детям стихов Даниила Хармса, предложили варианты, но она не планирует возвращаться к работе в школе, сообщила РИА Новости пресс-служба Министерства просвещения.Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". В администрации Центрального района заявили, что учитель сделала это по собственному желанию, так как нашла другую работу. Директор гимназии отвергла слова Сапрыкиной, что якобы назвала Хармса и Введенского врагами народа."Педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона, уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу", — заявили в пресс-службе.Ранее в городском комитете по образованию указывали, что ситуация вокруг увольнения учительницы требует спокойной и тщательной проверки.

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образование - общество, санкт-петербург