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Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе
Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе - РИА Новости, 10.02.2022
Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе
Учительнице в Петербурге, уволившейся после скандала из-за чтения детям стихов Даниила Хармса, предложили варианты, но она не планирует возвращаться к работе в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:22
2022-02-10T10:22
2022-02-10T19:04
образование - общество
санкт-петербург
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Учительнице в Петербурге, уволившейся после скандала из-за чтения детям стихов Даниила Хармса, предложили варианты, но она не планирует возвращаться к работе в школе, сообщила РИА Новости пресс-служба Министерства просвещения.Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". В администрации Центрального района заявили, что учитель сделала это по собственному желанию, так как нашла другую работу. Директор гимназии отвергла слова Сапрыкиной, что якобы назвала Хармса и Введенского врагами народа."Педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона, уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу", — заявили в пресс-службе.Ранее в городском комитете по образованию указывали, что ситуация вокруг увольнения учительницы требует спокойной и тщательной проверки.
https://ria.ru/20220207/uchitelnitsv-1771516340.html
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образование - общество, санкт-петербург
10:22 10.02.2022 (обновлено: 19:04 10.02.2022)
Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе
Учительница из Петербурга, уволенная из-за стихов Хармса, не планирует работать в школе