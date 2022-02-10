Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/uchitel-1772012054.html
Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе
Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе - РИА Новости, 10.02.2022
Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе
Учительнице в Петербурге, уволившейся после скандала из-за чтения детям стихов Даниила Хармса, предложили варианты, но она не планирует возвращаться к работе в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:22
2022-02-10T19:04
образование - общество
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_eb0caf5173969a8a46ba20dbfb84503f.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Учительнице в Петербурге, уволившейся после скандала из-за чтения детям стихов Даниила Хармса, предложили варианты, но она не планирует возвращаться к работе в школе, сообщила РИА Новости пресс-служба Министерства просвещения.Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". В администрации Центрального района заявили, что учитель сделала это по собственному желанию, так как нашла другую работу. Директор гимназии отвергла слова Сапрыкиной, что якобы назвала Хармса и Введенского врагами народа."Педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона, уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу", — заявили в пресс-службе.Ранее в городском комитете по образованию указывали, что ситуация вокруг увольнения учительницы требует спокойной и тщательной проверки.
https://ria.ru/20220207/uchitelnitsv-1771516340.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, санкт-петербург
10:22 10.02.2022 (обновлено: 19:04 10.02.2022)
 
Уволенная из-за стихов учитель из Петербурга не планирует работать в школе

Учительница из Петербурга, уволенная из-за стихов Хармса, не планирует работать в школе

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Ученик во время урока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Учительнице в Петербурге, уволившейся после скандала из-за чтения детям стихов Даниила Хармса, предложили варианты, но она не планирует возвращаться к работе в школе, сообщила РИА Новости пресс-служба Министерства просвещения.
Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По ее словам, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". В администрации Центрального района заявили, что учитель сделала это по собственному желанию, так как нашла другую работу. Директор гимназии отвергла слова Сапрыкиной, что якобы назвала Хармса и Введенского врагами народа.
"Педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона, уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу", — заявили в пресс-службе.
Ранее в городском комитете по образованию указывали, что ситуация вокруг увольнения учительницы требует спокойной и тщательной проверки.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 16:58
Кравцов поддержал учительницу из Петербурга, уволенную из-за стихов
 
Образование - ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала