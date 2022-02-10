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Лавров: Москве непонятна тревога Запада из-за учений России и Белоруссии

Лавров: Москве непонятна тревога Запада из-за учений России и Белоруссии - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров: Москве непонятна тревога Запада из-за учений России и Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Великобритании Лиз Трасс тему совместных учений России и Белоруссии, подчеркнул, что Москве... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:14

2022-02-10T13:14

2022-02-10T13:28

политика

сергей лавров

белоруссия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Великобритании Лиз Трасс тему совместных учений России и Белоруссии, подчеркнул, что Москве непонятна тревога Запада по поводу учений и размещения российских войск на собственной территории.На территории Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) планировалось передислоцировать и создать группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают."Рассказали мы и о наших отношениях с республикой Беларусь, в том числе и о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и собственно говоря положение размещения российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции и у наших британских коллег, и у других западных представителей", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трасс.Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что учения РФ и Белоруссии не превышают установленные международными соглашениями лимиты войск.

https://ria.ru/20220210/velikobritaniya-1771938884.html

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политика, сергей лавров, белоруссия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)