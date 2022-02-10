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Страны Балтии запросили подробности об учениях России и Белоруссии
Страны Балтии запросили подробности об учениях России и Белоруссии - РИА Новости, 10.02.2022
Страны Балтии запросили подробности об учениях России и Белоруссии
Латвия, Литва и Эстония в соответствии с Венским документом ОБСЕ запросили подробную информацию об учениях России и Белоруссии "Союзная решимость-2022", в том... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:48
2022-02-10T10:48
сергей шойгу
россия
сша
белоруссия
обсе
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония в соответствии с Венским документом ОБСЕ запросили подробную информацию об учениях России и Белоруссии "Союзная решимость-2022", в том числе о количестве войск, техники и вооружений, сообщает издание Defense News.В четверг в Белоруссии начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные Белоруссии и России собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля отмечал, что "количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях". Тем не менее, по его словам, министерство обороны России "в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении"."Литва, Латвия и Эстония запросили "подробное объяснение об учениях", включая общее число войск, боевых танков, боевой бронетехники, артиллерии, минометов, ракетных пусковых установок, предусмотренное число полетов на воздушное судно, участвующих сил быстрого реагирования", - пишет издание со ссылкой на представителя посольства Эстонии в Вашингтоне. Отмечается, что, согласно документу, после подачи запроса, который был сделан днем в среду, у Белоруссии есть 48 часов на ответ.Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на укрепление доверия и безопасности между странами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке). В соответствии с документом страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера. Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.
https://ria.ru/20220210/ucheniya-1771984297.html
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сергей шойгу, россия, сша, белоруссия, обсе, в мире
10:48 10.02.2022
 
Страны Балтии запросили подробности об учениях России и Белоруссии

Defense News: страны Балтии запросили подробную информацию об учениях России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония в соответствии с Венским документом ОБСЕ запросили подробную информацию об учениях России и Белоруссии "Союзная решимость-2022", в том числе о количестве войск, техники и вооружений, сообщает издание Defense News.
В четверг в Белоруссии начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные Белоруссии и России собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля отмечал, что "количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях". Тем не менее, по его словам, министерство обороны России "в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении".
Боевые машины пехоты во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
05:01
Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"
"Литва, Латвия и Эстония запросили "подробное объяснение об учениях", включая общее число войск, боевых танков, боевой бронетехники, артиллерии, минометов, ракетных пусковых установок, предусмотренное число полетов на воздушное судно, участвующих сил быстрого реагирования", - пишет издание со ссылкой на представителя посольства Эстонии в Вашингтоне. Отмечается, что, согласно документу, после подачи запроса, который был сделан днем в среду, у Белоруссии есть 48 часов на ответ.
Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на укрепление доверия и безопасности между странами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке). В соответствии с документом страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера. Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений “Союзная решимость-2022” - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 22:54В мире
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