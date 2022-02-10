Страны Балтии запросили подробности об учениях России и Белоруссии
Defense News: страны Балтии запросили подробную информацию об учениях России и Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония в соответствии с Венским документом ОБСЕ запросили подробную информацию об учениях России и Белоруссии "Союзная решимость-2022", в том числе о количестве войск, техники и вооружений, сообщает издание Defense News.
В четверг в Белоруссии начались 10-дневные учения "Союзная решимость-2022", в ходе которых военные Белоруссии и России собираются отработать отражение внешней агрессии и противодействие терроризму. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля отмечал, что "количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях". Тем не менее, по его словам, министерство обороны России "в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении".
"Литва, Латвия и Эстония запросили "подробное объяснение об учениях", включая общее число войск, боевых танков, боевой бронетехники, артиллерии, минометов, ракетных пусковых установок, предусмотренное число полетов на воздушное судно, участвующих сил быстрого реагирования", - пишет издание со ссылкой на представителя посольства Эстонии в Вашингтоне. Отмечается, что, согласно документу, после подачи запроса, который был сделан днем в среду, у Белоруссии есть 48 часов на ответ.
Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на укрепление доверия и безопасности между странами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке). В соответствии с документом страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера. Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.