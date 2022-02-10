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МИД заявил, что Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"
МИД заявил, что Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов" - РИА Новости, 10.02.2022
МИД заявил, что Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"
Переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым со стороны главы британского МИД Лиз Трасс свелось к "озвучиванию твитов", заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T21:48
2022-02-10T21:48
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
twitter
сергей лавров
мария захарова
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым со стороны главы британского МИД Лиз Трасс свелось к "озвучиванию твитов", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Невозможно и неэффективно говорить лозунгами. Переговоры и все, что происходит в этом процессе взаимодействия, предполагает диалог. Могут быть и монологи, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями... А это даже не лозунги - посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров - знаете, что это такое? Это озвученные твиты", - сказала Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Она напомнила, что Twitter на заре своего появления предполагал сообщения в 140 знаков - считалось, что этого вполне достаточно для передачи мысли."Такое, знаете, клиповое создание. И вот теперь сознание твитовое... Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке - это уже и есть передача смысла. Все туда можно уложить", - рассказала она.Лавров по итогам переговоров с Трасс ранее заявил, что разочарован тем, что получается разговор немого с глухим.
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в мире, владимир соловьев (телеведущий), twitter, сергей лавров, мария захарова, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
21:48 10.02.2022
 
МИД заявил, что Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"

Представитель МИД Захарова: Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым со стороны главы британского МИД Лиз Трасс свелось к "озвучиванию твитов", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Невозможно и неэффективно говорить лозунгами. Переговоры и все, что происходит в этом процессе взаимодействия, предполагает диалог. Могут быть и монологи, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями... А это даже не лозунги - посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров - знаете, что это такое? Это озвученные твиты", - сказала Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Она напомнила, что Twitter на заре своего появления предполагал сообщения в 140 знаков - считалось, что этого вполне достаточно для передачи мысли.
"Такое, знаете, клиповое создание. И вот теперь сознание твитовое... Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке - это уже и есть передача смысла. Все туда можно уложить", - рассказала она.
Лавров по итогам переговоров с Трасс ранее заявил, что разочарован тем, что получается разговор немого с глухим.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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В миреВладимир Соловьев (телеведущий)TwitterСергей ЛавровМария ЗахароваВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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