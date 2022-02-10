https://ria.ru/20220210/tvity-1772169736.html

МИД заявил, что Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"

МИД заявил, что Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов" - РИА Новости, 10.02.2022

МИД заявил, что Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"

Переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым со стороны главы британского МИД Лиз Трасс свелось к "озвучиванию твитов", заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T21:48

2022-02-10T21:48

2022-02-10T21:48

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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым со стороны главы британского МИД Лиз Трасс свелось к "озвучиванию твитов", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Невозможно и неэффективно говорить лозунгами. Переговоры и все, что происходит в этом процессе взаимодействия, предполагает диалог. Могут быть и монологи, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями... А это даже не лозунги - посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров - знаете, что это такое? Это озвученные твиты", - сказала Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Она напомнила, что Twitter на заре своего появления предполагал сообщения в 140 знаков - считалось, что этого вполне достаточно для передачи мысли."Такое, знаете, клиповое создание. И вот теперь сознание твитовое... Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке - это уже и есть передача смысла. Все туда можно уложить", - рассказала она.Лавров по итогам переговоров с Трасс ранее заявил, что разочарован тем, что получается разговор немого с глухим.

https://ria.ru/20220210/suverenitet-1772145429.html

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в мире, владимир соловьев (телеведущий), twitter, сергей лавров, мария захарова, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия