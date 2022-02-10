https://ria.ru/20220210/trass-1772131942.html

Британский министр опозорилась, отказавшись признать Ростов и Воронеж российскими

Британский посол напомнила Трасс, что Воронеж и Ростов — это Россия - РИА Новости, 10.02.2022

Британский министр опозорилась, отказавшись признать Ростов и Воронеж российскими

На переговорах с Сергеем Лавровым послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:39

2022-02-10T17:39

2022-02-10T17:40

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На переговорах с Сергеем Лавровым послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что отказывается признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет "Коммерсантъ".По информации издания, Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров в ответ напомнил, что военные части находятся на территории своего государства. После этого министр обратился к коллеге с вопросом: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" На это, как пишет СМИ, Трасс заявила: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами".Посол Британии в России Дебора Боннерт поспешила объяснить главе МИД, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории, отмечает "Ъ".Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

https://ria.ru/20220210/liztrass-1772097291.html

https://ria.ru/20220210/razgovor-1772063203.html

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в мире, сергей лавров, россия, воронежская область, москва