Британский министр опозорилась, отказавшись признать Ростов и Воронеж российскими

17:39 10.02.2022 (обновлено: 17:40 10.02.2022)
Британский посол напомнила Трасс, что Воронеж и Ростов — это Россия
"Ъ": посол Британии в Москве напомнила главе МИД Трасс, что Воронеж и Ростов — это Россия
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На переговорах с Сергеем Лавровым послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что отказывается признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет "Коммерсантъ".
По информации издания, Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров в ответ напомнил, что военные части находятся на территории своего государства. После этого министр обратился к коллеге с вопросом: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" На это, как пишет СМИ, Трасс заявила: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами".
Посол Британии в России Дебора Боннерт поспешила объяснить главе МИД, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории, отмечает "Ъ".
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.