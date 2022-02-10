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https://ria.ru/20220210/trass-1772131942.html
Британский министр опозорилась, отказавшись признать Ростов и Воронеж российскими
Британский посол напомнила Трасс, что Воронеж и Ростов — это Россия - РИА Новости, 10.02.2022
Британский министр опозорилась, отказавшись признать Ростов и Воронеж российскими
На переговорах с Сергеем Лавровым послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:39
2022-02-10T17:40
в мире
сергей лавров
россия
воронежская область
москва
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На переговорах с Сергеем Лавровым послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что отказывается признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет "Коммерсантъ".По информации издания, Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров в ответ напомнил, что военные части находятся на территории своего государства. После этого министр обратился к коллеге с вопросом: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" На это, как пишет СМИ, Трасс заявила: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами".Посол Британии в России Дебора Боннерт поспешила объяснить главе МИД, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории, отмечает "Ъ".Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
https://ria.ru/20220210/liztrass-1772097291.html
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в мире, сергей лавров, россия, воронежская область, москва
17:39 10.02.2022 (обновлено: 17:40 10.02.2022)
 
Британский посол напомнила Трасс, что Воронеж и Ростов — это Россия

"Ъ": посол Британии в Москве напомнила главе МИД Трасс, что Воронеж и Ростов — это Россия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На переговорах с Сергеем Лавровым послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что отказывается признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет "Коммерсантъ".
По информации издания, Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров в ответ напомнил, что военные части находятся на территории своего государства. После этого министр обратился к коллеге с вопросом: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" На это, как пишет СМИ, Трасс заявила: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами".
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
15:34
Британцы возмутились снимками Лиз Трасс на Красной площади
Посол Британии в России Дебора Боннерт поспешила объяснить главе МИД, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории, отмечает "Ъ".
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
Разговор немного с глухим – Лавров о встрече с главой британского МИД - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:30
Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим
 
В миреСергей ЛавровРоссияВоронежская областьМосква
 
 
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