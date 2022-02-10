22:46 10.02.2022 (обновлено: 23:04 10.02.2022)
Киселев прокомментировал предложение Киева внести его в черный список
Киселев назвал предложение Нацсовета Украины по ТВ внести его в черный список смешным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил внести гендиректора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрия Киселева в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности"; сам журналист назвал это новым подтверждением того, что киевские власти живут в мире болезненных иллюзий.
На сайте украинского регулятора сообщается, что с этим предложением они обратились в Министерство культуры и информационной политики Украины, соответствующее решение приняли на заседании 10 февраля.
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В пресс-службе регулятора напомнили, что Киселева еще в 2014 году признали лицом, угрожающим миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, против него действуют персональные санкции по решению Европейского суда. В 2018 году Киселева внесли в санкционный список бессрочно.
Сам журналист в разговоре с РИА Новости назвал эти утверждения смешными.
"Я уже и так под украинскими санкциями, так что это желание внести мое имя в черный список Министерства культуры просто вызывает хохот. Теперь буду ждать новых санкций и от других отраслевых ведомств — вплоть до Министерства сельского хозяйства. Жаль, что украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста. Это все лишь подтверждает, что власти в Киеве живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий", — сказал Киселев.
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Член украинского Национального совета по телерадиовещанию Александр Бурмагин заявил, что сегодняшнее решение — не последнее, поскольку Киселев — "точно не единственный, кто создает угрозу нашей национальной безопасности в информационной сфере".
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.
Киселев, ранее комментируя введение Киевом санкций в отношении российских СМИ, заявлял, что они бессмысленны и смехотворны в условиях свободного интернета, где аудитория свидетельствует, что российская позиция востребована на Украине. Он подчеркнул, что "санкции против СМИ — архаика", которая ограничивает самого президента Украины Владимира Зеленского.