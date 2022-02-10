https://ria.ru/20220210/spisok-1772172711.html

Киселев прокомментировал предложение Киева внести его в черный список

Киселев прокомментировал предложение Киева внести его в черный список - РИА Новости, 10.02.2022

Киселев прокомментировал предложение Киева внести его в черный список

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил внести гендиректора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T22:46

2022-02-10T22:46

2022-02-10T23:04

владимир зеленский

дмитрий киселев

юлия чичерина

украина

киев

россия

министерство культуры украины

европейский суд

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КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил внести гендиректора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрия Киселева в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности"; сам журналист назвал это новым подтверждением того, что киевские власти живут в мире болезненных иллюзий.На сайте украинского регулятора сообщается, что с этим предложением они обратились в Министерство культуры и информационной политики Украины, соответствующее решение приняли на заседании 10 февраля.В пресс-службе регулятора напомнили, что Киселева еще в 2014 году признали лицом, угрожающим миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, против него действуют персональные санкции по решению Европейского суда. В 2018 году Киселева внесли в санкционный список бессрочно.Сам журналист в разговоре с РИА Новости назвал эти утверждения смешными."Я уже и так под украинскими санкциями, так что это желание внести мое имя в черный список Министерства культуры просто вызывает хохот. Теперь буду ждать новых санкций и от других отраслевых ведомств — вплоть до Министерства сельского хозяйства. Жаль, что украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста. Это все лишь подтверждает, что власти в Киеве живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий", — сказал Киселев.Член украинского Национального совета по телерадиовещанию Александр Бурмагин заявил, что сегодняшнее решение — не последнее, поскольку Киселев — "точно не единственный, кто создает угрозу нашей национальной безопасности в информационной сфере".Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Алла Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.Киселев, ранее комментируя введение Киевом санкций в отношении российских СМИ, заявлял, что они бессмысленны и смехотворны в условиях свободного интернета, где аудитория свидетельствует, что российская позиция востребована на Украине. Он подчеркнул, что "санкции против СМИ — архаика", которая ограничивает самого президента Украины Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746716565.html

https://ria.ru/20211220/kiselev-1764602142.html

https://ria.ru/20220210/zelenskiy-1772094293.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, дмитрий киселев, юлия чичерина, украина, киев, россия, министерство культуры украины, европейский суд