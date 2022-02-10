https://ria.ru/20220210/sevmorput-1772090277.html
В МИД приветствовали международный интерес к Севморпути
В МИД приветствовали международный интерес к Севморпути - РИА Новости, 10.02.2022
В МИД приветствовали международный интерес к Севморпути
Россия приветствует интерес Индии, Китая, Японии и Южной Кореи к Северному морскому пути (СМП), Москва сделает всё, чтобы обеспечить безопасность судоходства по РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:03
2022-02-10T15:03
2022-02-10T15:03
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный морской путь
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия приветствует интерес Индии, Китая, Японии и Южной Кореи к Северному морскому пути (СМП), Москва сделает всё, чтобы обеспечить безопасность судоходства по нему, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.Как отметил собеседник агентства, Россия исходит из того, что СМП является одной из самых перспективных транспортных артерий мира, способной удовлетворить растущие потребности в поставках товаров и услуг, в том числе между Европой и Азией."Приветствуем интерес Индии, Японии, Китая, а также Республики Корея, Сингапура и ряда других наших партнеров в АТР к использованию СМП для реализации своих в первую очередь экономических интересов", - сказал Корчунов."Россия как прибрежное государство отвечает за функционирование СМП и будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к хрупкой экосистеме Арктики", - добавил он.Как сказал посол по особым поручениям МИД РФ, объем грузоперевозок по СМП неуклонно возрастает и в 2021 году он превысил 34,8 миллиона тонн (в 2020 году – 32,9 миллиона тонн), а к 2024 году его планируется увеличить до 80 млн тонн. Он также сообщил, что в 2021 году администрацией СМП было выдано 1229 разрешений судам на плавание в акватории данной магистрали, отказано в удовлетворении всего по 35 заявкам, в основном российским.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
https://ria.ru/20220128/sevmorput-1769948146.html
https://ria.ru/20220118/razresheniya-1768300168.html
https://ria.ru/20211220/investitsii-1764112549.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный морской путь
В МИД приветствовали международный интерес к Севморпути
Посол МИД Корчунов: Россия приветствует интерес Индии, Китая, Японии и Кореи к Севморпути
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия приветствует интерес Индии, Китая, Японии и Южной Кореи к Северному морскому пути (СМП), Москва сделает всё, чтобы обеспечить безопасность судоходства по нему, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
Как отметил собеседник агентства, Россия
исходит из того, что СМП является одной из самых перспективных транспортных артерий мира, способной удовлетворить растущие потребности в поставках товаров и услуг, в том числе между Европой
и Азией
.
"Приветствуем интерес Индии
, Японии
, Китая
, а также Республики Корея, Сингапура
и ряда других наших партнеров в АТР к использованию СМП для реализации своих в первую очередь экономических интересов", - сказал Корчунов.
"Россия как прибрежное государство отвечает за функционирование СМП и будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к хрупкой экосистеме Арктики", - добавил он.
Как сказал посол по особым поручениям МИД РФ, объем грузоперевозок по СМП неуклонно возрастает и в 2021 году он превысил 34,8 миллиона тонн (в 2020 году – 32,9 миллиона тонн), а к 2024 году его планируется увеличить до 80 млн тонн. Он также сообщил, что в 2021 году администрацией СМП было выдано 1229 разрешений судам на плавание в акватории данной магистрали, отказано в удовлетворении всего по 35 заявкам, в основном российским.
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море
и Берингов пролив
, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком
и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.