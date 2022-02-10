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"Ъ": Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом

"Ъ": Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022

"Ъ": Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский две недели подряд скрывал, что заразился коронавирусом, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на неназываемый источник,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T03:27

2022-02-10T03:27

2022-02-10T09:53

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

владимир жириновский

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский две недели подряд скрывал, что заразился коронавирусом, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на неназываемый источник, близкий к Министерству здравоохранения.По словам собеседника издания, в центральном аппарате ЛДПР сообщили сотрудникам, что Жириновский решил в целях профилактики, с учетом массового заражения омикрон-штаммом, временно уйти на домашний карантин и работать удаленно. О диагнозе парламентария знал узкий круг людей, среди которых его личные охранники, помощники и руководитель аппарата.Сейчас глава партии находится в московской ЦКБ, стабилен и получает всю необходимую помощь.Ранее в СМИ появились сообщения, что политик в критическом состоянии, из-за чего было принято решение подключить его к аппарату ИВЛ. Однако источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, опроверг эти утверждения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771922451.html

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общество, коронавирус covid-19, россия, владимир жириновский