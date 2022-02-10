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https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772154237.html
В Сенате США заявили о "тупике" в рассмотрении санкций против России
В Сенате США заявили о "тупике" в рассмотрении санкций против России - РИА Новости, 10.02.2022
В Сенате США заявили о "тупике" в рассмотрении санкций против России
Автор "матери всех санкций" против РФ глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:26
2022-02-10T19:38
санкции в отношении россии
в мире
сша
россия
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Автор "матери всех санкций" против РФ глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик."Думаю, мы зашли в тупик", - цитирует корреспондент CNN слова сенатора в ответ на вопрос о ходе рассмотрения законопроекта. По его словам, разногласия конгрессменов касаются "вторичных санкций в отношении банка и "Северного потока 2". Менендес сообщил, что конгрессмены "рассматривают другие возможности".Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.В среду сообщалось, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.
https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771615182.html
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санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, северный поток — 2
19:26 10.02.2022 (обновлено: 19:38 10.02.2022)
 
В Сенате США заявили о "тупике" в рассмотрении санкций против России

Сенатор Менендес: рассмотрение проекта новых санкций против России зашло в тупик

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Автор "матери всех санкций" против РФ глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик.
"Думаю, мы зашли в тупик", - цитирует корреспондент CNN слова сенатора в ответ на вопрос о ходе рассмотрения законопроекта. По его словам, разногласия конгрессменов касаются "вторичных санкций в отношении банка и "Северного потока 2". Менендес сообщил, что конгрессмены "рассматривают другие возможности".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 10:11
Россия не видит смысла реагировать на идеи США о санкциях, заявили в МИД
Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.
В среду сообщалось, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.
Сенатор США Джин Шахин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 07:35
Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию
 
Санкции в отношении РоссииВ миреСШАРоссияСеверный поток — 2
 
 
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