https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772154237.html

В Сенате США заявили о "тупике" в рассмотрении санкций против России

В Сенате США заявили о "тупике" в рассмотрении санкций против России - РИА Новости, 10.02.2022

В Сенате США заявили о "тупике" в рассмотрении санкций против России

Автор "матери всех санкций" против РФ глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:26

2022-02-10T19:26

2022-02-10T19:38

санкции в отношении россии

в мире

сша

россия

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Автор "матери всех санкций" против РФ глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик."Думаю, мы зашли в тупик", - цитирует корреспондент CNN слова сенатора в ответ на вопрос о ходе рассмотрения законопроекта. По его словам, разногласия конгрессменов касаются "вторичных санкций в отношении банка и "Северного потока 2". Менендес сообщил, что конгрессмены "рассматривают другие возможности".Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.В среду сообщалось, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771615182.html

https://ria.ru/20220203/sanktsii-1770785873.html

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санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, северный поток — 2