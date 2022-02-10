Запад больше не может игнорировать озабоченности России, заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: Запад больше не может игнорировать озабоченности России
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Западные партнеры в свое время не услышали озабоченности России в ставшей пророческой мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, но если Запад в настоящее время заинтересован в мире, игнорировать российскую позицию по европейской безопасности он больше не может, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Мюнхенская речь нашего президента оказалась действительно пророческой. Все, о чем он говорил, материализовалось", - сказал Полянский. "К сожалению, наши западные партнеры в тот момент не были готовы принять наши озабоченности, услышать нашу аргументированную позицию о том, что дела в области европейской безопасности развиваются в неправильном направлении. Наверное, многие из них сейчас жалеют об этом: стольких проблем можно было бы избежать, услышь они нас тогда", - добавил он.
Дипломат отметил, что сегодня Москва вновь поставила перед западными странами эти вопросы. "Игнорировать наши озабоченности и дальше наши западные партнеры уже не могут, если, конечно, они действительно заинтересованы в мире и стабильности во всем мире в целом и в Европе в частности", - заявил Полянский.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.