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Сергей Разов: кризисы приходят и уходят, а национальные интересы остаются

Сергей Разов: кризисы приходят и уходят, а национальные интересы остаются - РИА Новости, 10.02.2022

Сергей Разов: кризисы приходят и уходят, а национальные интересы остаются

Италия – партнер России, неизменно выступающий за диалог с нашей страной, и она могла бы сыграть свою роль в нормализации отношений между РФ и Западом, считает... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:00

2022-02-10T12:00

2022-02-10T12:00

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

федерика могерини

серджо маттарелла

италия

бари

россия

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Италия – партнер России, неизменно выступающий за диалог с нашей страной, и она могла бы сыграть свою роль в нормализации отношений между РФ и Западом, считает российский посол в республике Сергей Разов. В преддверии Дня дипломатического работника он рассказал корреспонденту РИА Новости в Риме Сергею Старцеву, состоится ли визит премьер-министра Марио Драги в Москву, сказывается ли ситуация вокруг Украины на активности итальянского бизнеса в РФ, и когда возобновится российский туризм на Апеннины.– Италия многие годы была одним из наиболее близких партнеров России в Европе. Однако в последнее время отношения между РФ и ЕС заметно ухудшились, особенно после того, как страны Запада заговорили об "агрессивных действиях" Москвы у границ Украины. При этом президент России Владимир Путин в ходе итоговой декабрьской пресс-конференции заметил, что Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-есовских отношений и даже по линии переговоров между Россией и НАТО. Как именно, по вашему мнению, Италия могла бы способствовать этому? Обсуждался ли этот вопрос по дипломатической линии?– Полагаю, какое-либо отдельное обсуждение по дипломатической линии вряд ли требуется. Италия как авторитетный член Североатлантического альянса и Евросоюза, действительно, могла бы сыграть роль в нормализации отношений России и Запада, прежде всего, имплементируя сбалансированные подходы и развивая диалог и контакты, а также побуждая другие страны НАТО и ЕС к аналогичным действиям. В ситуации вокруг Украины Италия, как правило, и придерживается такой линии. Вот несколько примеров.В итоговом протоколе недавнего заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству Россия и Италия названы стратегическими партнерами. Этот документ был подписан сопредседателями Совета – министром торговли и промышленности Российской Федерации и министром иностранных дел Италии. Напомню, что еще пять лет назад в бытность Федерики Могерини Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике по вопросам безопасности Россия была официально лишена статуса партнера Евросоюза.За последние полгода состоялось пять телефонных разговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Совета министров Италии Марио Драги. Они носили предметный, взаимно заинтересованный характер. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, в том числе по ситуации вокруг Украины.Сейчас западные страны, как известно, разрабатывают очередной пакет антироссийских санкций. Некоторые называют их "адскими". Примечательно, что на этом фоне 26 января этого года состоялась обстоятельная встреча президента России в формате видеоконференции с представителями итальянского бизнеса – главами крупнейших компаний, ведущих дела с Россией. Диалог был конструктивным и заинтересованным. Мне довелось побеседовать с некоторыми участниками встречи со стороны Италии сразу после ее окончания. Все они отмечали прекрасное знание президентом России сути и проблематики российско-итальянского торгово-экономического сотрудничества, ориентированность разговора на перспективу.Я далеко не склонен идеализировать, но в нынешних условиях в лице Италии мы видим партнера, который неизменно, в том числе в нынешней непростой ситуации, выступает за поддержание диалога с нашей страной.– Заметным политическим событием в Италии стало переизбрание Серджо Маттареллы на второй президентский срок. Как вы расцениваете это с точки зрения дальнейшего развития российско-итальянских отношений? Какие двусторонние контакты на высоком уровне запланированы в ближайшие месяцы?– Соглашусь с большинством итальянских и зарубежных специалистов. Избрание Серджо Маттареллы на второй президентский срок – это фактор, укрепляющий стабильность в стране. Есть все основания полагать, что правительство Драги доработает до естественного окончания срока полномочий парламента весной 2023 года. Это и фактор устойчивости вектора двусторонних отношений. В Италии, как известно, нынешнее правительство уже 67-е со времени провозглашения Республики в 1946 году. Это, разумеется, исключительно внутренние дела, в которые мы никогда не вмешиваемся. Очевидно, однако, что с приходом каждого нового правительства неизбежно требуется некоторое время на то, чтобы новые руководители вникли в повестку двусторонних отношений, что чревато потерей темпа в решении конкретных вопросов сотрудничества.Хотел бы отдельно отметить поздравительное послание, которое президент Российской Федерации направил вновь избранному президенту Италии в связи с вступлением в должность. В нем, в частности, говорится, что отношения России и Италии основаны на традициях дружбы и взаимного уважения.– Появилась ли определенность со сроками проведения встречи в формате "2+2" между главами МИД и Минобороны наших стран?– Конкретных сроков пока нет, но есть определенные временные ориентиры. По принципу очередности встреча должна пройти в России. Должен сказать, что это важный формат диалога для обмена мнениями по двусторонним и международным вопросам. Напомню, что из европейских государств такой формат взаимодействия поддерживается сейчас Россией с Италией и Францией.– Существуют ли планы, связанные с организацией первого визита в Россию премьер-министра Италии Марио Драги?– Как известно, президент России Владимир Путин пригласил председателя Совета министров Италии Марио Драги посетить Россию с визитом. Драги неоднократно заявлял о том, что его правительство сейчас сконцентрировано главным образом на работе по преодолению последствий пандемии коронавируса и имплементации Национального плана восстановления и устойчивости. Понятно и то, что в последние месяцы на Апеннинах велась оживленная дискуссия относительно выборов президента страны, к чему также по естественным причинам было приковано внимание правительства. Рассчитываем, что итальянские коллеги сформулируют свою позицию относительно упомянутого визита.– На недавней встрече президента РФ Владимира Путина с видными представителями итальянского бизнеса отмечалось, что даже в период пандемии нам удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Предполагается, что объем двусторонней торговли в 2021 году превысил $30 миллиардов. Каковы основные драйверы этого роста? И есть ли перспективы развития сотрудничества в новых областях и отраслях?– Вы правы, встреча Владимира Путина с ведущими итальянскими предпринимателями была весьма конкретной и продолжалась 2,5 часа. Состоялся конструктивный диалог по основным направлениям сотрудничества в сфере бизнеса. Основой нашего взаимодействия, как известно, является сотрудничество в энергетической сфере. И в очередной раз президент заверил итальянских партнеров в надежности поставок российских энергоносителей в Италию. Подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных. Отметил также, что в 2021 году поставки увеличились на два миллиарда кубометров, по сравнению с 2020 годом. Среди других драйверов роста взаимного товарооборота выделю локализацию производства итальянских компаний на территории России, промышленную кооперацию, а также реализацию совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики.Продолжается переход от поставок продукции с маркой "cделано в Италии" к углублению производственной кооперации по принципу "cделано с Италией". Такая модель органично сочетает в себе накопленный опыт, технологии итальянских компаний и производство на местном уровне с использованием российских ресурсов, рабочей силы и инвестиций. Сегодня в России работают более 500 итальянских компаний, причем многие из них приняли решение о переносе части производства на российскую территорию. Речь идет о предприятиях в самых разных сферах: от металлургии (завод "Даниели Волга" в Дзержинске) до пищевой промышленности (мукомольное предприятие компании "Барилла" в Московской области, мясное производство компании "Иналка" в Оренбургской области). В сфере возобновляемой энергетики на российском рынке активно работает компания "Энел Россия" – дочернее предприятие крупнейшего итальянского электроэнергетического концерна Enel. Уже построена первая ветроэлектростанция в Ростовской области, ведутся работы по возведению ВЭС в Мурманской области и Ставропольском крае. На площадке Кольской ВЭС в Мурманской области прорабатывается реализация совместного проекта с АО "Роснано" по производству "зеленого" водорода.В числе значимых проектов последнего времени – начало работы первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода, в запуске которого в июне 2021 года принял участие президент Российской Федерации (ПАО "Сибур Холдинг" и "Мэр Текнимонт"). На 2022 год запланировано строительство завода по производству аммиака в городе Кингисепп (Ленинградская область, "МХК "Еврохим" и "Мэр Текнимонт"), создание совместного предприятия по производству карбамида в Тольятти (ПАО "КуйбышевАзот" и MET Development S.p.A., объем инвестиций в проект – около 11 миллиардов рублей).– Сказывается ли текущая напряженность, связанная с Украиной, на активности итальянского бизнеса и его участии в проектах?– Конечно, ситуация вокруг Украины, санкционные угрозы не добавляют стабильности. Вместе с тем итальянские предприниматели не склонны терять наработанные десятилетиями ниши на российском рынке. Как я уже говорил, у нас работает более 500 итальянских компаний и они не собираются сворачивать свой бизнес. Продолжается реализация действующих соглашений, подписываются новые.– Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств в этом году все-таки рассмотрит вопрос о регистрации российской вакцины "Спутник V" в ЕС. Сохраняется ли в Италии, а также в Сан-Марино интерес к российскому препарату? Будет ли продолжено сотрудничество между специалистами российского Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани?– Сан-Марино стала одной из первых европейских стран, авторизовавших использование вакцины "Спутник V" на своей территории. Благодаря своевременным поставкам этого препарата весной 2020 года удалось наладить полномасштабную прививочную кампанию в стране и резко снизить заболеваемость. Высокая эффективность вакцины в Сан-Марино была доказана на практике. Насколько мне известно, в 2021 году власти малого государства приняли решение сфокусироваться на других препаратах для проведения кампании "бустеризации" с использованием гетерологичных вакцин. Тем не менее интерес к "Спутнику V" в республике сохраняется на высоком уровне – многие санмаринцы предпочли сделать и третью дозу российским препаратом. Буквально на днях в Сан-Марино было принято решение возобновить так называемый вакцинный туризм, предлагая иностранным гражданам сделать прививку "Спутником Лайт".Что касается Италии, то несмотря на то что "Спутник V" все еще не сертифицирован на правительственном уровне, интерес к российскому препарату весьма высок. Посольство получает многочисленные обращения итальянских граждан, желающих привиться отечественной вакциной. К сожалению, мы вынуждены ориентироваться на действующие в Италии нормы, в том числе принятые на общеевропейском уровне.Со своей стороны активно призываем не политизировать вопросы здравоохранения и эффективности препарата "Спутник V", который уже применяется в более чем 70 странах с общим населением более четырех миллиардов человек. Продолжаем ставить перед компетентными итальянскими структурами вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации и об официальной регистрации препарата "Спутник V" европейским и итальянским фармрегуляторами. Решение этого вопроса было бы, несомненно, в интересах граждан России и Италии.В то же время хотел бы отметить ведущееся по линии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и Национального института инфекционных заболеваний имени Л. Спалланцани эффективное сотрудничество в рамках подписанного в апреле прошлого года двустороннего меморандума. Российские ученые уже дважды посетили Рим для проведения вместе с итальянскими коллегами испытаний эффективности российской и других вакцин против коронавируса, в том числе штамма "омикрон". Подготовлено соответствующее совместное исследование. Рассчитываем в течение года организовать визит в Москву итальянских специалистов во главе с руководством НИИЗ имени Л. Спалланцани.– Среди россиян традиционно высок интерес к поездкам на Апеннины. Можно ли надеяться на упрощение правил посещения Италии для наших граждан? Ожидаете ли вы в этом году возобновления туристического потока из России хотя бы в рамках летнего сезона?– Россия пока входит в список государств, с территории которых въезд в Италию разрешен только при наличии веских оснований, обусловленных причинами медицинского, служебного, образовательного и гуманитарного характера. Фактически туризм исключен. В то же время периодически публикуются данные о колоссальных потерях итальянского туристического сектора.Как известно, до эпидемии COVID-19 Италию ежегодно посещало до одного миллиона российских туристов. Сейчас, согласно недавнему декрету итальянского правительства, вводятся некоторые послабления в плане необходимости иметь "зеленый сертификат" вакцинации европейского образца для приезжающих, в частности из России. Однако конкретного ответа по срокам возобновления туристических поездок россиян пока нет. Очевидно, многое будет зависеть от развития эпидемической ситуации. Хотел бы отметить, что наша страна давно открыла границы для итальянских туристов. Они без каких-либо ограничений могут находиться на территории нашей страны в соответствии со своей программой пребывания.– Российский Первый канал второй год подряд показал в эфире новогоднее шоу, связанное с Италией. Пародийную музыкальную программу с удовольствием посмотрели и миллионы итальянцев. Наверное, это еще одно подтверждение того, что культура является одним из важнейших проявлений дружественных отношений между нашими народами. Как вы оцениваете нынешний уровень двустороннего культурного сотрудничества, и каких ярких событий мы можем ожидать в этом году?– Культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Италией оцениваю очень высоко. Это тот реальный случай, когда культура – вне политики. Из наиболее ярких событий последнего времени отмечу установку в конце прошлого года в связи с празднованием 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского памятника великому российскому писателю и философу во Флоренции, где наш выдающийся соотечественник неоднократно бывал и именно там завершил свой бессмертный роман "Идиот".В сентябре прошлого года в Милане состоялся "Музейный саммит", в котором приняли участие министры культуры России и Италии и который дал старт перекрестному Году музеев между Россией и Италией. В его рамках запланировано более 30 мероприятий, включая обмены выставками и другие проекты между ведущими музеями наших стран, а также между учреждениями культуры из малых городов.Буквально в эти дни (с 11 по 14 февраля) в Риме, Бари, Брешии и Милане пройдут гастроли оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, на которые я с удовольствием приглашаю итальянских ценителей музыки.В заключение хотел бы сказать, что отношения России и Италии имеют глубокие исторические корни, основаны на взаимном уважении и симпатии, культурной и духовной близости народов двух стран. Что же касается нынешней специфики отношений России со странами Запада, то как говорится, кризисы приходят и уходят, а национально-государственные интересы остаются. Исхожу из того, что у России и Италии эти интересы во многом созвучны или параллельны, что дает основания рассчитывать на дальнейшее поступательное развитие наших связей.

https://ria.ru/20220131/nato-1770321014.html

https://ria.ru/20220203/mattarella-1770829489.html

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770498330.html

https://ria.ru/20220126/italiya-1769674267.html

https://ria.ru/20220204/dialog-1771096198.html

https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754484666.html

https://ria.ru/20220201/italiya-1770447471.html

https://ria.ru/20220102/ciao-1766400660.html

https://ria.ru/20211128/kino-1760941470.html

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