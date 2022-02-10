Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/rafale-1772009777.html
Индонезия решила приобрести у Франции 42 истребителя Rafale
Индонезия решила приобрести у Франции 42 истребителя Rafale - РИА Новости, 10.02.2022
Индонезия решила приобрести у Франции 42 истребителя Rafale
Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:07
2022-02-10T10:13
в мире
индонезия
франция
rafale
прабово субианто
минобороны франции
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_0:191:2878:1810_1920x0_80_0_0_2a868412a4d3f2ac9b22a9b61a450295.jpg
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли."Официально: Индонезия заказала 42 истребителя Rafale. Наше стратегическое партнерство выиграет от наших отношений в сфере обороны. Франция горда тем, что вносит вклад в модернизацию вооруженных сил нашего партнера, который играет ключевую роль в рамках АСЕАН и Индо-Тихоокеанского региона", - написала Парли в Twitter.По сообщению агентства Франс Пресс, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что в четверг страна подписала контракт о приобретении "первых шести" истребителей, и затем получит оставшиеся 36.Глава минобороны Франции подчеркнула, что Индонезия второй в регионе покупает Rafale французского производства, первой была Индия. Кроме области авиации Индонезия сотрудничает с Францией "в сфере подводных лодок", добавила министр.
https://ria.ru/20220202/prevoskhodstvo-1770592947.html
индонезия
франция
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_106:0:2773:2000_1920x0_80_0_0_94b512df932741f0a4c97f18515149eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, франция, rafale, прабово субианто, минобороны франции, индия
10:07 10.02.2022 (обновлено: 10:13 10.02.2022)
 
Индонезия решила приобрести у Франции 42 истребителя Rafale

Индонезия решила приобрести у Франции 42 многоцелевых истребителя Rafale

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФранцузские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
"Официально: Индонезия заказала 42 истребителя Rafale. Наше стратегическое партнерство выиграет от наших отношений в сфере обороны. Франция горда тем, что вносит вклад в модернизацию вооруженных сил нашего партнера, который играет ключевую роль в рамках АСЕАН и Индо-Тихоокеанского региона", - написала Парли в Twitter.
По сообщению агентства Франс Пресс, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что в четверг страна подписала контракт о приобретении "первых шести" истребителей, и затем получит оставшиеся 36.
Глава минобороны Франции подчеркнула, что Индонезия второй в регионе покупает Rafale французского производства, первой была Индия. Кроме области авиации Индонезия сотрудничает с Францией "в сфере подводных лодок", добавила министр.
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 02:11Новое оружие России
В США признали превосходство Су-30СМ2 над западными истребителями
 
В миреИндонезияФранцияRafaleПрабово СубиантоМинобороны ФранцииИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала