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Индонезия решила приобрести у Франции 42 истребителя Rafale

Индонезия решила приобрести у Франции 42 истребителя Rafale - РИА Новости, 10.02.2022

Индонезия решила приобрести у Франции 42 истребителя Rafale

Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:07

2022-02-10T10:07

2022-02-10T10:13

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Индонезия договорилась с Францией о приобретении 42 многоцелевых истребителей Rafale, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли."Официально: Индонезия заказала 42 истребителя Rafale. Наше стратегическое партнерство выиграет от наших отношений в сфере обороны. Франция горда тем, что вносит вклад в модернизацию вооруженных сил нашего партнера, который играет ключевую роль в рамках АСЕАН и Индо-Тихоокеанского региона", - написала Парли в Twitter.По сообщению агентства Франс Пресс, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что в четверг страна подписала контракт о приобретении "первых шести" истребителей, и затем получит оставшиеся 36.Глава минобороны Франции подчеркнула, что Индонезия второй в регионе покупает Rafale французского производства, первой была Индия. Кроме области авиации Индонезия сотрудничает с Францией "в сфере подводных лодок", добавила министр.

https://ria.ru/20220202/prevoskhodstvo-1770592947.html

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в мире, индонезия, франция, rafale, прабово субианто, минобороны франции, индия