https://ria.ru/20220210/pushkov-1772156291.html

Пушков ответил поговоркой не признавшей Ростов и Воронеж главе МИД Британии

Пушков ответил поговоркой не признавшей Ростов и Воронеж главе МИД Британии - РИА Новости, 10.02.2022

Пушков ответил поговоркой не признавшей Ростов и Воронеж главе МИД Британии

Ошибочные заявления главы МИД Британии Лиз Трасс относительно истории и географии — не оговорки, а последствия незнания темы, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:34

2022-02-10T19:34

2022-02-10T19:34

в мире

сергей лавров

лиз трасс

воронежская область

форин-офис

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ростовская область

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ошибочные заявления главы МИД Британии Лиз Трасс относительно истории и географии — не оговорки, а последствия незнания темы, заявил сенатор Алексей Пушков в телеграме."Выходит, нашумевшее заявление Трасс о "великой Украине", сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета", — написал парламентарий.Пушков процитировал поговорку, гласящую, что дипломату следует дважды подумать, прежде чем ничего не сказать."Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди", — подытожил политик.По сообщениям дипломатических источников, на сегодняшних переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава Форин-офиса Лиз Трасс заявила, что Британия никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.Главными темами обсуждения дипломатов стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

https://ria.ru/20220210/suverenitet-1772145429.html

https://ria.ru/20220210/oshibka-1772143126.html

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