https://ria.ru/20220210/pushkov-1772156291.html
Пушков ответил поговоркой не признавшей Ростов и Воронеж главе МИД Британии
Пушков ответил поговоркой не признавшей Ростов и Воронеж главе МИД Британии - РИА Новости, 10.02.2022
Пушков ответил поговоркой не признавшей Ростов и Воронеж главе МИД Британии
Ошибочные заявления главы МИД Британии Лиз Трасс относительно истории и географии — не оговорки, а последствия незнания темы, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:34
2022-02-10T19:34
2022-02-10T19:34
в мире
сергей лавров
лиз трасс
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ошибочные заявления главы МИД Британии Лиз Трасс относительно истории и географии — не оговорки, а последствия незнания темы, заявил сенатор Алексей Пушков в телеграме."Выходит, нашумевшее заявление Трасс о "великой Украине", сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета", — написал парламентарий.Пушков процитировал поговорку, гласящую, что дипломату следует дважды подумать, прежде чем ничего не сказать."Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди", — подытожил политик.По сообщениям дипломатических источников, на сегодняшних переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава Форин-офиса Лиз Трасс заявила, что Британия никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.Главными темами обсуждения дипломатов стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
https://ria.ru/20220210/suverenitet-1772145429.html
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в мире, сергей лавров, лиз трасс, воронежская область, форин-офис, россия, ростовская область, украина, великобритания, совет федерации рф, алексей пушков
Пушков ответил поговоркой не признавшей Ростов и Воронеж главе МИД Британии
Пушков ответил поговоркой на отказ главы МИД Британии Трасс признать Ростов российским