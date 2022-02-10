https://ria.ru/20220210/proekty-1772096573.html

В МИД обвинили Запад в препятствовании реализации проектов ЕАЭС и Китая

В МИД обвинили Запад в препятствовании реализации проектов ЕАЭС и Китая - РИА Новости, 10.02.2022

В МИД обвинили Запад в препятствовании реализации проектов ЕАЭС и Китая

Запад стремится любыми средствами препятствовать реализации проектов между ЕАЭС и КНР, но его давление не скажется на сотрудничестве Союза с Пекином, сказал в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:27

2022-02-10T15:27

2022-02-10T15:31

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

евразийский экономический союз

китай

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад стремится любыми средствами препятствовать реализации проектов между ЕАЭС и КНР, но его давление не скажется на сотрудничестве Союза с Пекином, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.Как отметил дипломат, сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс, один путь" является одной из важных составляющих инициативы президента Российской Федерации о формировании Большого Евразийского партнерства."Что касается давления западных стран, то эта история не нова. Очевидно, что на Западе не заинтересованы в объединении экономических потенциалов ЕАЭС и Китая, стремятся любыми средствами препятствовать реализации наших совместных проектов. Вместе с тем голословные обвинения и односторонние ограничительные меры стали уже нормой и вряд ли могут повлиять на поистине союзнические и плодотворные отношения с Пекином", - сказал Евдокимов.Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.

https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html

https://ria.ru/20220117/kitay-1768210624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, евразийский экономический союз, китай