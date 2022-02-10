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В МИД обвинили Запад в препятствовании реализации проектов ЕАЭС и Китая
В МИД обвинили Запад в препятствовании реализации проектов ЕАЭС и Китая - РИА Новости, 10.02.2022
В МИД обвинили Запад в препятствовании реализации проектов ЕАЭС и Китая
Запад стремится любыми средствами препятствовать реализации проектов между ЕАЭС и КНР, но его давление не скажется на сотрудничестве Союза с Пекином, сказал в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:27
2022-02-10T15:31
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
евразийский экономический союз
китай
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад стремится любыми средствами препятствовать реализации проектов между ЕАЭС и КНР, но его давление не скажется на сотрудничестве Союза с Пекином, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.Как отметил дипломат, сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс, один путь" является одной из важных составляющих инициативы президента Российской Федерации о формировании Большого Евразийского партнерства."Что касается давления западных стран, то эта история не нова. Очевидно, что на Западе не заинтересованы в объединении экономических потенциалов ЕАЭС и Китая, стремятся любыми средствами препятствовать реализации наших совместных проектов. Вместе с тем голословные обвинения и односторонние ограничительные меры стали уже нормой и вряд ли могут повлиять на поистине союзнические и плодотворные отношения с Пекином", - сказал Евдокимов.Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, евразийский экономический союз, китай
15:27 10.02.2022 (обновлено: 15:31 10.02.2022)
 
В МИД обвинили Запад в препятствовании реализации проектов ЕАЭС и Китая

Глава департамента МИД Евдокимов: давление Запада не скажется на проектах ЕАЭС и Китая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запад стремится любыми средствами препятствовать реализации проектов между ЕАЭС и КНР, но его давление не скажется на сотрудничестве Союза с Пекином, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.
Как отметил дипломат, сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс, один путь" является одной из важных составляющих инициативы президента Российской Федерации о формировании Большого Евразийского партнерства.
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"Что касается давления западных стран, то эта история не нова. Очевидно, что на Западе не заинтересованы в объединении экономических потенциалов ЕАЭС и Китая, стремятся любыми средствами препятствовать реализации наших совместных проектов. Вместе с тем голословные обвинения и односторонние ограничительные меры стали уже нормой и вряд ли могут повлиять на поистине союзнические и плодотворные отношения с Пекином", - сказал Евдокимов.
Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЕвразийский экономический союзКитай
 
 
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