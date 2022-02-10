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Миф о "российской угрозе" выгоден Западу, заявил Гатилов
Миф о "российской угрозе" выгоден Западу, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2022
Миф о "российской угрозе" выгоден Западу, заявил Гатилов
Миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией, заявил в РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:39
2022-02-10T09:20
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
политика
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Миф о российской агрессии против Украины – это выгодная как с ‎политической, так и, если хотите, коммерческой точки зрения затея. ‎Раздувая его, наши оппоненты решают сразу несколько задач", - сказал Гатилов.По его словам, подобные бездоказательные заявления используются как аргумент для укрепления ‎трансатлантической солидарности и обоснования безальтернативности ‎натоцентричной модели обеспечения безопасности в Европе. Миф о "российской угрозе" намеренно подогревают для подтверждения необходимости ‎масштабного военного строительства, переоснащения вооруженных сил ‎и увеличения военных бюджетов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220210/gatilov-1771995812.html
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дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, политика, геннадий гатилов
08:39 10.02.2022 (обновлено: 09:20 10.02.2022)
 
Миф о "российской угрозе" выгоден Западу, заявил Гатилов

Постпред Гатилов: миф о "российской угрозе" позволяет увеличивать военные бюджеты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Миф о российской агрессии против Украины – это выгодная как с ‎политической, так и, если хотите, коммерческой точки зрения затея. ‎Раздувая его, наши оппоненты решают сразу несколько задач", - сказал Гатилов.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:31
Гатилов назвал обвинения в адрес России попыткой ‎ввести мир в заблуждение
По его словам, подобные бездоказательные заявления используются как аргумент для укрепления ‎трансатлантической солидарности и обоснования безальтернативности ‎натоцентричной модели обеспечения безопасности в Европе. Миф о "российской угрозе" намеренно подогревают для подтверждения необходимости ‎масштабного военного строительства, переоснащения вооруженных сил ‎и увеличения военных бюджетов.
"К тому же, для США это очень удобный повод закрепить свое ‎военное присутствие в соседних с Россией странах и таким образом ‎цементировать основу североатлантического единства, замешенного на ‎сдерживании России. Тот факт, что заявления российских властей об ‎отсутствии каких-либо намерений предпринимать силовые акции в ‎отношении Украины полностью игнорируются и в Вашингтоне, и ‎других западных столицах, лишь подтверждает сказанное выше", - подчеркнул постпред.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Читайте полный текст интервью >>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2019
26 апреля 2019, 11:49
В МИД назвали заявления США о росте российской ядерной угрозы мифом
 
Дмитрий ПесковРоссияКиевСШАНАТОПолитикаГеннадий Гатилов
 
 
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