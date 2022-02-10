08:39 10.02.2022 (обновлено: 09:20 10.02.2022)
Миф о "российской угрозе" выгоден Западу, заявил Гатилов
Постпред Гатилов: миф о "российской угрозе" позволяет увеличивать военные бюджеты
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Миф о российской агрессии против Украины – это выгодная как с политической, так и, если хотите, коммерческой точки зрения затея. Раздувая его, наши оппоненты решают сразу несколько задач", - сказал Гатилов.
По его словам, подобные бездоказательные заявления используются как аргумент для укрепления трансатлантической солидарности и обоснования безальтернативности натоцентричной модели обеспечения безопасности в Европе. Миф о "российской угрозе" намеренно подогревают для подтверждения необходимости масштабного военного строительства, переоснащения вооруженных сил и увеличения военных бюджетов.
"К тому же, для США это очень удобный повод закрепить свое военное присутствие в соседних с Россией странах и таким образом цементировать основу североатлантического единства, замешенного на сдерживании России. Тот факт, что заявления российских властей об отсутствии каких-либо намерений предпринимать силовые акции в отношении Украины полностью игнорируются и в Вашингтоне, и других западных столицах, лишь подтверждает сказанное выше", - подчеркнул постпред.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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