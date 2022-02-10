https://ria.ru/20220210/politika-1771997278.html

Миф о "российской угрозе" выгоден Западу, заявил Гатилов

Миф о "российской угрозе" выгоден Западу, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2022

Миф о "российской угрозе" выгоден Западу, заявил Гатилов

Миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией, заявил в РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:39

2022-02-10T08:39

2022-02-10T09:20

дмитрий песков

россия

киев

сша

нато

политика

геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миф о "российской угрозе на Украине" выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Миф о российской агрессии против Украины – это выгодная как с ‎политической, так и, если хотите, коммерческой точки зрения затея. ‎Раздувая его, наши оппоненты решают сразу несколько задач", - сказал Гатилов.По его словам, подобные бездоказательные заявления используются как аргумент для укрепления ‎трансатлантической солидарности и обоснования безальтернативности ‎натоцентричной модели обеспечения безопасности в Европе. Миф о "российской угрозе" намеренно подогревают для подтверждения необходимости ‎масштабного военного строительства, переоснащения вооруженных сил ‎и увеличения военных бюджетов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220210/gatilov-1771995812.html

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россия

киев

сша

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дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, политика, геннадий гатилов