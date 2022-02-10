В Ленинградской области задержали подозреваемых в похищении человека
Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека в Ленинградской области
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"По подозрению в похищении человека были задержаны 28-летний житель Гатчины, 24-летний житель Петербурга. Приняты меры к розыску и задержанию еще одного подозреваемого, 26-летнего жителя Гатчины", - сказано в сообщении.
Ранее в управление уголовного розыска с заявлением обратился 45-летний житель деревни Даймище Гатчинского района, который сообщил, что его похитили для получения 1 миллиона долга. По данным пресс-службы, в мае прошлого года его увезли в деревню Малые Калпаны, где закрыли в гараже. Похитители затем пришли домой к мужчине, забрали документы на квартиру, дом и автомобиль, травматический пистолет, бытовую технику и электроинструменты. Потом его попытались заставить продать дом.
"Мужчину отпустили собирать необходимые документы, но уже вечером вновь наведались к нему домой, отвезли в город Гатчину и заперли в съемной квартире на улице Хохлова. На следующий день потерпевший, воспользовавшись невнимательностью похитителей, сбежал", - сказано в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска установили всех участников преступления. "По версии оперативников, все участники имели отношение к незаконному обороту наркотиков на территории Гатчинского района Ленобласти, и конфликт произошел из-за раздела доходов от этой противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Во время расследования полицейские вышли на знакомого задержанных, 54-летнего жителя деревни Пустошка Гатчинского района. В его частном доме оказалась нарколаборатория по производству мефедрона. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка).