03:20 10.02.2022 (обновлено: 09:24 10.02.2022)
Постпред при ООН в Женеве: у России нет планов вторгаться на Украину
Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что у России нет планов вторгаться на Украину
Геннадий Гатилов
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели. А самое главное – даже намека на здравый смысл, так как Россия всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями" - подчеркнул постпред.
Гатилов напомнил о словах главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявил, что "если это зависит от России, то войны не будет". "Какие ещё нужны дополнения?" - добавил дипломат.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.