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Постпред при ООН в Женеве: у России нет планов ‎вторгаться на Украину
Постпред при ООН в Женеве: у России нет планов ‎вторгаться на Украину - РИА Новости, 10.02.2022
Постпред при ООН в Женеве: у России нет планов ‎вторгаться на Украину
Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T03:20
2022-02-10T09:24
нато
россия
украина
в мире
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.‎Гатилов напомнил о словах главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявил, что "если это зависит от России, то войны не будет". "Какие ещё нужны дополнения?‎" - добавил дипломат.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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нато, россия, украина, в мире
03:20 10.02.2022 (обновлено: 09:24 10.02.2022)
 
Постпред при ООН в Женеве: у России нет планов ‎вторгаться на Украину

Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что у России нет планов ‎вторгаться на Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели. А самое главное – даже намека на здравый смысл, так как Россия ‎всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями" - подчеркнул постпред.

‎Гатилов напомнил о словах главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявил, что "если это зависит от России, то войны не будет". "Какие ещё нужны дополнения?‎" - добавил дипломат.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран на то, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
Читайте полный текст интервью >>
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