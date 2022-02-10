14:45 10.02.2022 (обновлено: 14:57 10.02.2022)
Глава МИД Швеции назвала ответ ЕС на письмо Лаврова решительным
Глава МИД Швеции Линде назвала ответ ЕС на письмо Лаврова по безопасности решительным
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности был подготовлен в координации с Североатлантическим альянсом, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.
"Решительный и единый ответ ЕС в координации с НАТО на российское письмо по европейской безопасности. Мы по-прежнему твердо поддерживаем европейский порядок безопасности, основанный на международном праве. Реализация того, о чем мы договорились, сделает Европу более безопасной", - написала Линде в своем аккаунте в Twitter.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что написал ответ на письмо главы российского МИД от имени всех стран Евросоюза. Он в очередной раз добавил, что ЕС "призывает Россию к деэскалации и сворачиванию военного наращивания у границ и на территории Украины, а также в Белоруссии".
Официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано уточнил, что ответ Борреля является общей позицией стран ЕС по вопросам, поднятым российским министром.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.