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Глава МИД Швеции назвала ответ ЕС на письмо Лаврова решительным

Глава МИД Швеции назвала ответ ЕС на письмо Лаврова решительным - РИА Новости, 10.02.2022

Глава МИД Швеции назвала ответ ЕС на письмо Лаврова решительным

Ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности был подготовлен в координации с Североатлантическим альянсом, сообщила РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:45

2022-02-10T14:45

2022-02-10T14:57

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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности был подготовлен в координации с Североатлантическим альянсом, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать."Решительный и единый ответ ЕС в координации с НАТО на российское письмо по европейской безопасности. Мы по-прежнему твердо поддерживаем европейский порядок безопасности, основанный на международном праве. Реализация того, о чем мы договорились, сделает Европу более безопасной", - написала Линде в своем аккаунте в Twitter.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что написал ответ на письмо главы российского МИД от имени всех стран Евросоюза. Он в очередной раз добавил, что ЕС "призывает Россию к деэскалации и сворачиванию военного наращивания у границ и на территории Украины, а также в Белоруссии".Официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано уточнил, что ответ Борреля является общей позицией стран ЕС по вопросам, поднятым российским министром.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772072986.html

https://ria.ru/20220210/razgovor-1772063203.html

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772082024.html

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