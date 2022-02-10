https://ria.ru/20220210/pensiya-1771986265.html

Пенсионные нововведения: что поменялось

В ПФР рассказали о новых правилах начисления пенсии некоторым пенсионерам - РИА Новости, 10.02.2022

Пенсионные нововведения: что поменялось

С 2022 года получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет больше не потребуется обращаться в Пенсионный фонд для изменения... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T06:02

2022-02-10T06:02

2022-02-10T13:05

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. С 2022 года получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет больше не потребуется обращаться в Пенсионный фонд для изменения вида пенсии на страховую по старости, об этом сообщается на сайте отделения ПФР по Хакасии.Специалисты фонда будут ежемесячно готовить списки граждан из этой категории, которым вскоре исполнится 80 лет. Они будут изучать каждое пенсионное дело и в случае, если перевод позволит увеличить сумму выплаты, самостоятельно поменяют вид пенсионного обеспечения.Ранее основанием для такого перевода было заявление гражданина.С прошлого четверга пенсионеры в России начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Как уточнили в ПФР, доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с третьего по 25-е число месяца. Все выплаты придут автоматически, обращаться в фонд за ними не нужно.

https://ria.ru/20220204/dokhody-1771121070.html

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общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсии