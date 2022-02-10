https://ria.ru/20220210/partnerstvo-1772077722.html

Россия и Казахстан подпишут соглашения по стратегическому партнерству

Россия и Казахстан подпишут соглашения по стратегическому партнерству - РИА Новости, 10.02.2022

Россия и Казахстан подпишут соглашения по стратегическому партнерству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что будут подписаны важные соглашения,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:21

2022-02-10T14:21

2022-02-10T14:55

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил, что будут подписаны важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства двух стран."Действительно, в ходе предстоящих переговоров мы планируем провести обмен мнениями по целому ряду актуальных вопросов, которые действительно затрагивают стратегические интересы Казахстана, я надеюсь, обеих стран. Будут подписаны важные соглашения. Вообще настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии, союзнических взаимоотношениях. Я полагаю, что здесь мы добьемся искомых результатов", - сказал Токаев.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html

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казахстан, россия, касым-жомарт токаев