https://ria.ru/20220210/ovz-1772115737.html

Ранняя помощь детям с ОВЗ будет включена в закон

Ранняя помощь детям с ОВЗ будет включена в закон - РИА Новости, 10.02.2022

Ранняя помощь детям с ОВЗ будет включена в закон

Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) станет частью процесса реабилитации, ее включат в закон, заявил замминистра труда и социальной... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:49

2022-02-10T16:49

2022-02-10T16:51

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

дети

законы

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) станет частью процесса реабилитации, ее включат в закон, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.Он пояснил, что ранняя помощь - комплекс медицинских, социальных, психологических услуг, в том числе помощь по содействию физическому и психическому развитию детей, включение детей в среду сверстников, помощь в интеграции в общество."Мы сейчас очень настойчиво и плотно работаем над законом о реабилитации… это изменения в закон об инвалидах, где мы законодательно, нормативно определяем понятия "реабилитации", "абилитации", и именно там будет понятие, мы вносим... "ранняя помощь" именно в закон, как одну из основных частей именно всего процесса комплексной реабилитации", - сказал Вовченко на пресс-конференции.Он отметил, что уже сейчас в систему ранней помощи вовлечены 76 регионов страны. По оценкам министерства, порядка 190 тысяч детей ежегодно при текущей выявляемости нуждаются в таком виде услуг.

https://ria.ru/20220208/medpomosch-1771779318.html

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, законы, здоровье - общество, россия