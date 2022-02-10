https://ria.ru/20220210/omikron-1772063874.html

Названо страшное последствие омикрона для всего мира

Врач предупредил о начале "эры глухих" из-за "омикрона" - РИА Новости, 10.02.2022

Названо страшное последствие омикрона для всего мира

Дальнейшая мутация коронавируса, в частности омикрон-штамма, может привести к формированию у него способности поражать слуховой нерв. Об этом в беседе с Ura.ru... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:33

2022-02-10T13:33

2022-02-10T16:34

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дальнейшая мутация коронавируса, в частности омикрон-штамма, может привести к формированию у него способности поражать слуховой нерв. Об этом в беседе с Ura.ru заявил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.Медик напомнил, что инфекция может атаковать нервные клетки. Если патоген будет мутировать в этом направлении, то под угрозой окажется слуховой нерв.Он отметил, что во избежание подобных мутаций нужно как можно скорее "тотально погубить" "омикрон" в организме."Не на уровне — нос промыть, или горло прополоскать, или в нос капли — нет. Надо, чтобы „омикрон“ как можно быстрее умер", — подчеркнул врач. По его мнению, только так можно гарантировать, что SARS-CoV-2 не доберется до слухового нерва.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 146 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.

https://ria.ru/20220209/kofe-1771917779.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ботсвана, россия, юар