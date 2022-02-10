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https://ria.ru/20220210/omikron-1772063874.html
Названо страшное последствие омикрона для всего мира
Врач предупредил о начале "эры глухих" из-за "омикрона" - РИА Новости, 10.02.2022
Названо страшное последствие омикрона для всего мира
Дальнейшая мутация коронавируса, в частности омикрон-штамма, может привести к формированию у него способности поражать слуховой нерв. Об этом в беседе с Ura.ru... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:33
2022-02-10T16:34
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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россия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дальнейшая мутация коронавируса, в частности омикрон-штамма, может привести к формированию у него способности поражать слуховой нерв. Об этом в беседе с Ura.ru заявил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.Медик напомнил, что инфекция может атаковать нервные клетки. Если патоген будет мутировать в этом направлении, то под угрозой окажется слуховой нерв.Он отметил, что во избежание подобных мутаций нужно как можно скорее "тотально погубить" "омикрон" в организме."Не на уровне — нос промыть, или горло прополоскать, или в нос капли — нет. Надо, чтобы „омикрон“ как можно быстрее умер", — подчеркнул врач. По его мнению, только так можно гарантировать, что SARS-CoV-2 не доберется до слухового нерва.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 146 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ботсвана, россия, юар
13:33 10.02.2022 (обновлено: 16:34 10.02.2022)
 
Врач предупредил о начале "эры глухих" из-за "омикрона"

Врач Зайцев: если "омикрон" начнет поражать слуховой нерв, в мире наступит "эра глухих"

© Fotolia / Brian JacksonГлухой мужчина
Глухой мужчина - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Fotolia / Brian Jackson
Глухой мужчина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дальнейшая мутация коронавируса, в частности омикрон-штамма, может привести к формированию у него способности поражать слуховой нерв. Об этом в беседе с Ura.ru заявил кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.
Медик напомнил, что инфекция может атаковать нервные клетки. Если патоген будет мутировать в этом направлении, то под угрозой окажется слуховой нерв.

"Это очень <…> плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что <…> сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться", — считает Зайцев.

Он отметил, что во избежание подобных мутаций нужно как можно скорее "тотально погубить" "омикрон" в организме.
"Не на уровне — нос промыть, или горло прополоскать, или в нос капли — нет. Надо, чтобы „омикрон“ как можно быстрее умер", — подчеркнул врач. По его мнению, только так можно гарантировать, что SARS-CoV-2 не доберется до слухового нерва.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 146 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.
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