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Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах - РИА Новости, 10.02.2022
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Минобороны Азербайджана заявило в четверг об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:37
2022-02-10T09:37
в мире
москва
азербайджан
армения
нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 10 фев - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в четверг об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной.По информации ведомства, армянская сторона "с 22:00 9 февраля без какой-либо причины с перерывами подвергла обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Зяйлик Кельбеджерского района из стрелкового оружия".Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает.По заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, москва, азербайджан, армения, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе
09:37 10.02.2022
 
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Армении

© Фото : Министерство обороны АзербайджанаАзербайджанский военнослужащий
Азербайджанский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Азербайджанский военнослужащий
Читать ria.ru в
БАКУ, 10 фев - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в четверг об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной.
По информации ведомства, армянская сторона "с 22:00 9 февраля без какой-либо причины с перерывами подвергла обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Зяйлик Кельбеджерского района из стрелкового оружия".
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 09:12
ОБСЕ призвала Азербайджан и Армению начать содержательный диалог
Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает.
По заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 20:00
Азербайджан заявил об ответственности Армении за напряженность на границе
 
В миреМоскваАзербайджанАрменияНагорный КарабахСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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