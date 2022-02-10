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Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах - РИА Новости, 10.02.2022
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Минобороны Азербайджана заявило в четверг об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:37
2022-02-10T09:37
2022-02-10T09:37
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нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 10 фев - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в четверг об обстреле позиций вооруженных сил страны армянской стороной.По информации ведомства, армянская сторона "с 22:00 9 февраля без какой-либо причины с перерывами подвергла обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Зяйлик Кельбеджерского района из стрелкового оружия".Комментариями армянской стороны РИА Новости не располагает.По заявлению Баку, обстрел был подавлен ответным огнем.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220112/dialog-1767439060.html
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в мире, москва, азербайджан, армения, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан обвинил Армению в новых обстрелах
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Армении