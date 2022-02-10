https://ria.ru/20220210/nazarbaeva-1772026240.html
Назарбаева должна сложить полномочия депутата, заявил ее коллега
Назарбаева должна сложить полномочия депутата, заявил ее коллега - РИА Новости, 10.02.2022
Назарбаева должна сложить полномочия депутата, заявил ее коллега
Дочь первого президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента страны Дарига Назарбаева после январских событий должна сложить полномочия,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:18
2022-02-10T11:18
2022-02-10T11:18
в мире
дарига назарбаева
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Дочь первого президента Казахстана, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента страны Дарига Назарбаева после январских событий должна сложить полномочия, заявил ее коллега, депутат от правящей партии "Нур Отан" Айдос Сарым."Я считаю, что в связи со сложившейся ситуацией, как человек, как гражданин, Дарига Назарбаева должна подать в отставку", - сказал Сарым журналистам в четверг.На вопрос о том, почему Назарбаевой следует это сделать, он ответил, что январские события в Казахстане связаны "с ее фамилией"."Та ситуация, которая привела к январской трагедии и, скажем, та авторитарная система, которая сложилась в Казахстане, напрямую связывается в том числе с ее именем. И есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать. Во всем мире политически это достигается через отставки. Это нормальная мировая практика", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/nazarbaev-1771488660.html
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в мире, дарига назарбаева, казахстан
Назарбаева должна сложить полномочия депутата, заявил ее коллега
Депутат "Нур Отан" Сарым заявил, что Дарига Назарбаева должна сложить полномочия