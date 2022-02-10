Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/nato-1772131028.html
Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО
Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО - РИА Новости, 10.02.2022
Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что альянс продолжит оказывать Украине политическую и... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:36
2022-02-10T17:36
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/10/1560471069_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_ce6114a892cd1fa4bc3585cddabaeb8d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку."Поговорил с президентом Зеленским о военном наращивании России у границ и на территории Украины. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку нашего ценного партнера", - написал Столтенберг в Twitter. Он также повторил свой традиционный уже призыв к России "к деэскалации и диалогу для поиска мирного решения".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220209/nato-1771918089.html
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768592396.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/10/1560471069_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_4b45439f5d33e86fa48d886b0a81582b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, йенс столтенберг, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
17:36 10.02.2022
 
Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО

Генсек НАТО Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку альянса

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.
"Поговорил с президентом Зеленским о военном наращивании России у границ и на территории Украины. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку нашего ценного партнера", - написал Столтенберг в Twitter. Он также повторил свой традиционный уже призыв к России "к деэскалации и диалогу для поиска мирного решения".
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 17:00
Бывший посол США в России заявил, что у Украины нет права вступить в НАТО
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 17:02
Столтенберг после разговора с Зеленским призвал Россию к деэскалации
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала