https://ria.ru/20220210/nato-1772131028.html

Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО

Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО - РИА Новости, 10.02.2022

Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую поддержку НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что альянс продолжит оказывать Украине политическую и... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:36

2022-02-10T17:36

2022-02-10T17:36

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку."Поговорил с президентом Зеленским о военном наращивании России у границ и на территории Украины. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку нашего ценного партнера", - написал Столтенберг в Twitter. Он также повторил свой традиционный уже призыв к России "к деэскалации и диалогу для поиска мирного решения".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220209/nato-1771918089.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768592396.html

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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр