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Молдавия готова бесплатно прививать иностранцев от коронавируса
Молдавия готова бесплатно прививать иностранцев от коронавируса - РИА Новости, 10.02.2022
Молдавия готова бесплатно прививать иностранцев от коронавируса
Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с 10 февраля все иностранцы старше 18 лет могут пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 препаратом... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:14
2022-02-10T18:14
2022-02-10T18:15
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с 10 февраля все иностранцы старше 18 лет могут пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 препаратом Moderna.Ставить прививки зарубежным гостям будут в центрах по всей стране, необходимо только предъявить удостоверение личности. Получить услугу смогут совершеннолетние, интервал между уколами — 28 дней.Персональные данные иностранцев будут внесены в автоматизированную информационную систему. Свидетельство о прививке можно скачать на платформе vaccinare.gov.md.При этом еще осенью стало известно, что Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.Молдавия открыта для туристов из России и признает "Спутник V".
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туризм, молдавия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы, вакцинация, куда поехать, куда можно лететь
18:14 10.02.2022 (обновлено: 18:15 10.02.2022)
Молдавия готова бесплатно прививать иностранцев от коронавируса
В Молдавии иностранцы могут привиться вакциной Moderna