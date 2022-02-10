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Туризм
https://ria.ru/20220210/moldaviya-1772119800.html
Молдавия готова бесплатно прививать иностранцев от коронавируса
Молдавия готова бесплатно прививать иностранцев от коронавируса - РИА Новости, 10.02.2022
Молдавия готова бесплатно прививать иностранцев от коронавируса
Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с 10 февраля все иностранцы старше 18 лет могут пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 препаратом... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:14
2022-02-10T18:15
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с 10 февраля все иностранцы старше 18 лет могут пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 препаратом Moderna.Ставить прививки зарубежным гостям будут в центрах по всей стране, необходимо только предъявить удостоверение личности. Получить услугу смогут совершеннолетние, интервал между уколами — 28 дней.Персональные данные иностранцев будут внесены в автоматизированную информационную систему. Свидетельство о прививке можно скачать на платформе vaccinare.gov.md.При этом еще осенью стало известно, что Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.Молдавия открыта для туристов из России и признает "Спутник V".
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туризм, молдавия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы, вакцинация, куда поехать, куда можно лететь
18:14 10.02.2022 (обновлено: 18:15 10.02.2022)
 
Молдавия готова бесплатно прививать иностранцев от коронавируса

В Молдавии иностранцы могут привиться вакциной Moderna

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с 10 февраля все иностранцы старше 18 лет могут пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 препаратом Moderna.
Ставить прививки зарубежным гостям будут в центрах по всей стране, необходимо только предъявить удостоверение личности. Получить услугу смогут совершеннолетние, интервал между уколами — 28 дней.
Персональные данные иностранцев будут внесены в автоматизированную информационную систему. Свидетельство о прививке можно скачать на платформе vaccinare.gov.md.
При этом еще осенью стало известно, что Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.
Молдавия открыта для туристов из России и признает "Спутник V".
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