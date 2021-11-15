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ЕС будет признавать COVID-сертификаты еще четырех стран

ЕС будет признавать COVID-сертификаты еще четырех стран - РИА Новости, 15.11.2021

ЕС будет признавать COVID-сертификаты еще четырех стран

Европейский Союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии, говорится в распространенном в понедельник... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:53

2021-11-15T14:53

2021-11-15T16:43

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грузия

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новая зеландия

коронавирус covid-19

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Европейский Союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии, говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии."Таким образом, эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - говорится в документе.Таким образом, ЕС теперь признает сертификаты 49 третьих стран и территорий. В конце октября ЕС сообщил о признании сертификатов Армении и Великобритании.

грузия

молдавия

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в мире, грузия, молдавия, новая зеландия, коронавирус covid-19, евросоюз, еврокомиссия, новости - туризм