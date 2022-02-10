Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220210/mirotvortsy-1772077844.html
Токаев оценил роль российских миротворцев в Казахстане
Токаев оценил роль российских миротворцев в Казахстане - РИА Новости, 10.02.2022
Токаев оценил роль российских миротворцев в Казахстане
Российские миротворцы во время январских митингов в Казахстане сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:22
2022-02-10T14:54
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
беспорядки в казахстане
жанаозен
актау
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861806_0:0:2209:1244_1920x0_80_0_0_30a84c4d27c719742eb5615dd2d324e9.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские миротворцы во время январских митингов в Казахстане сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения террористов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.“Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан”, - сказал Токаев.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772084118.html
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html
казахстан
россия
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861806_40:0:2209:1627_1920x0_80_0_0_6c496da6356d35e57d78bf96f924750c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, жанаозен, актау, оон, одкб
14:22 10.02.2022 (обновлено: 14:54 10.02.2022)
 
Токаев оценил роль российских миротворцев в Казахстане

Токаев: российские миротворцы сыграли важную роль в обеспечении тыла в Казахстане

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские миротворцы во время январских митингов в Казахстане сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения террористов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
“Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан”, - сказал Токаев.
Твердо стоит на ногах – Путин о Казахстане после беспорядков в начале января - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
14:43
Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря усилиям Токаева, заявил Путин
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
14:17Беспорядки в Казахстане
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд
 
Беспорядки в КазахстанеВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияЖанаозенАктауООНОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала