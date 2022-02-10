https://ria.ru/20220210/mirotvortsy-1772077844.html

Токаев оценил роль российских миротворцев в Казахстане

Токаев оценил роль российских миротворцев в Казахстане - РИА Новости, 10.02.2022

Токаев оценил роль российских миротворцев в Казахстане

Российские миротворцы во время январских митингов в Казахстане сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:22

2022-02-10T14:22

2022-02-10T14:54

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

беспорядки в казахстане

жанаозен

актау

оон

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские миротворцы во время январских митингов в Казахстане сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения террористов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.“Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан”, - сказал Токаев.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772084118.html

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владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, жанаозен, актау, оон, одкб