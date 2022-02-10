https://ria.ru/20220210/makron-1772140979.html
Путин заявил, что не общался с Макроном после его визита в Киев
Путин заявил, что не общался с Макроном после его визита в Киев - РИА Новости, 10.02.2022
Путин заявил, что не общался с Макроном после его визита в Киев
Президент России Владимир Путин заявил, что пока телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном не было, так как у французского лидера после поездки РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:22
2022-02-10T18:22
2022-02-10T18:34
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пока телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном не было, так как у французского лидера после поездки в Киев ещё не все переговоры завершены."С президентом Франции (Эммануэлем Макроном) мы договорились о том, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но с европейскими странами, с американскими партнёрами. Но, как я понимаю, они (переговоры) ещё не закончились, пока такого разговора не состоялось", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана, отвечая на вопрос, состоялся ли телефонный разговор с Макроном по итогам его визита на Украину.
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владимир путин, эммануэль макрон, в мире, франция, россия, украина, киев
18:22 10.02.2022 (обновлено: 18:34 10.02.2022)
Путин заявил, что не общался с Макроном после его визита в Киев
Президент Путин: переговоры у Макрона еще не завершены, пока больше не созванивались